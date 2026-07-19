Епископ Сергије: Надлежни да не затварају очи пред застрашивањем и физичким нападима на српске повратнике

Аутор:АТВ редакција
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Његово преосвештенство епископ бихаћко-петровачки Сергије истакао је да је напад на српске повратнике у Лушци Паланци код Санског Моста, који су извршила лица из сусједног села Фајтовци, изазвао узнемиреност малобројних Срба који очигледно сметају својим комшијама јер и даље живе тамо гдје су одувијек живјели и они и њихови преци.
Епископ је нагласио да овај инцидент уноси немир у цјелокупну повратничку популацију на подручју Санског Моста, која и 30 година од завршетка рата не осјећа сигурност у сопственим домовима, у својим селима и у своме граду.
"Застрашујуће звучи сазнање да се из страха од комшијског гњева Срби повлаче у своје домове када год се обиљежава било који новоустановљени јубилеј или догађај, без обзира да ли је ријеч о фудбалској утакмици БиХ или обиљежавању сребреничког страдања", истакао је владика Сергије.
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Људи који су прије неколико деценија одлучили да се врате и да живе на својим пријератним адресама, указује владика, сасвим сигурно нису окрвавили руке и зато треба да их штите управо они који их данас слабо или недовољно штите, а то је прије свега МУП Унско-санског кантона.
Истакао је да кантонални МУП мора и брже и енергичније зауставити овакве и сличне активности група или појединаца, који имају за циљ застрашивање повратника и њихово одсељавање.
Владика Сергије је рекао да је важно да надлежни органи не затварају очи пред застрашивањем и физичким нападима на српске повратнике, али и све друге повратнике у овој земљи, јер да институције раде свој посао овакви и слични инциденти се не би ни догађали.
Навео је да очекује снажну и брзу реакцију МУП-а Федерације БиХ, али и снажну осуду начелника Санског Моста, јер оно што се догађа не охрабрује српску заједницу на подручју ове општине, преноси "Срна".
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"Такође позивамо и власти Републике Српске да много више пажње обрате на Лушци Паланку и околна села, јер је баш овдје, на празник Огњене Марије 1392. године краљ Стефан Дабиша, издао Повељу Дубровчанима. О томе колико је овај дио Подгрмеча дао ослобођењу поробљене Југославије сувишно је трошити ријечи, а о томе колико је то данас неправедно заборављено свједочи обешчашћени споменик на Корчаници", навео је владика Сергије.
Подсјетио је да је Лушци Паланка некад била срез, потом општина, а данас несигурно уточиште за стотињак Срба којим се не допушта да мирно живе и раде.
"Повратницима у Лушци Паланци поручујем да Српска православна црква остаје уз свој народ. И у добру и злу!, закључио је епископ Сергије.
Министар правде Републике Српске Горан Селак саопштио је да су тројица Бошњака физички напала српске повратнике Мику Давидовић и њеног супруга Жељка Матића у Лушци Паланци код Санског Моста.
Селак је на "Иксу" објавио видео-снимак напада, те навео да су нападачи Сувад и Мухарем Башић, те Хасан Рекић из Фајтоваца код Санског Моста.
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