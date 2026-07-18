Logo

Пуцано на молитвиште у српском повратничком селу у ФБиХ

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 08:33

Коментари:

0
Пуцано на молитвиште у српском повратничком селу у ФБиХ

Непознате особе пуцале су из ватреног оружја у соларну расвјету на молитвишту у српском повратничком насељу Горња Бријесница код Лукавца, речено је из Срни српског Завичајног удружења мјештана Горње Бријеснице.

Представник овог удружења Радомир Недић рекао је да су, осим на соларној расвјети, јасно видљива оштећења од метака и на лиму крова на којем је монтирана расвјета.

Беба

Друштво

У Српској рођено 36 беба, међу њима и близанци

Он каже да су оштећења од метака уочили јуче и да су пријавили полицији у Лукавцу.

Члан Удружења Лазо Трипуновић рекао је да су били присиљени да поставе соларну расвјету с обзиром да и након више од три деценије федералне власти нису обезбиједиле струју овом српском подручју.

Трипуновић је оцијенио да је пуцање у соларну расвјету на молитвишту једна у низу негативних порука Србима и поручио да упркос опструкцијама на одрживом повратку некадашњи мјештани неће одустати од обнове својих вијековних имања.

Он је навео да је на подручју Горње Бријеснице некада живјело 570 Срба, те да је село имало воду, струју, те да се уводио и телефон.

Тришић БАБИЋ

Република Српска

Тришић Бабић: Србија и Српска препознати у Вашингтону као партнери са интегритетом

"Међутим, село су 1995. године тотално уништили припадници такозване Армије БиХ", рекао је Трипуновић.

Молитвиште у српском повратничком насељу Горња Бријесница представља вијековно саборно мјесто и симбол повратка и обнове.

Након година запуштености, мјештани су обновили овај простор, а на локацији је постављен и освештан крст.

Ово мјесто је од великог духовног значаја за протјерани српски народ са подручја Озрена.

На празнике, попут Малог Божића, на молитвишту се обављају службе, док се простор развија као мјесто окупљања и чувања традиције овог краја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пуцњава

Срби повратници

Повратници у ФБиХ

Коментари (0)

Више из рубрике

Милорад Додик

БиХ

Додик: Бивши, лажни и никакви је пропао као и његов идол

13 ч

1
Поруке из Српске: Конаковић је министар који говори у своје име

БиХ

Поруке из Српске: Конаковић је министар који говори у своје име

15 ч

1
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић и хрватски члан Предсједништва Жељко Комшић

БиХ

Бећировић и даље не одустаје, није свјестан пораза

15 ч

0
Лутка која је повучена са тржишта БиХ због прекорачења одређених хемијских једињења.

БиХ

Са тржишта повучена лутка због хемијског ризика

20 ч

0

  • Најновије

11

25

Дијете пало у рупу пуну воде и угушило се

11

21

Бернс: Српском патријарху омогућити да слободно улази на Косово

11

14

Спремни милиони: Отворене пријаве за подстицаје за повећање плата

11

04

Влада Српске оштро демантовала медије у ФБиХ: Премијер није споменуо оружје

10

44

Преминуо легендарни Бањалучанин Дарко Гуњић Гуња

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима