Пуцано на молитвиште у српском повратничком селу у ФБиХ

Аутор:АТВ редакција
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Непознате особе пуцале су из ватреног оружја у соларну расвјету на молитвишту у српском повратничком насељу Горња Бријесница код Лукавца, речено је из Срни српског Завичајног удружења мјештана Горње Бријеснице.
Представник овог удружења Радомир Недић рекао је да су, осим на соларној расвјети, јасно видљива оштећења од метака и на лиму крова на којем је монтирана расвјета.
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Он каже да су оштећења од метака уочили јуче и да су пријавили полицији у Лукавцу.
Члан Удружења Лазо Трипуновић рекао је да су били присиљени да поставе соларну расвјету с обзиром да и након више од три деценије федералне власти нису обезбиједиле струју овом српском подручју.
Трипуновић је оцијенио да је пуцање у соларну расвјету на молитвишту једна у низу негативних порука Србима и поручио да упркос опструкцијама на одрживом повратку некадашњи мјештани неће одустати од обнове својих вијековних имања.
Он је навео да је на подручју Горње Бријеснице некада живјело 570 Срба, те да је село имало воду, струју, те да се уводио и телефон.
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"Међутим, село су 1995. године тотално уништили припадници такозване Армије БиХ", рекао је Трипуновић.
Молитвиште у српском повратничком насељу Горња Бријесница представља вијековно саборно мјесто и симбол повратка и обнове.
Након година запуштености, мјештани су обновили овај простор, а на локацији је постављен и освештан крст.
Ово мјесто је од великог духовног значаја за протјерани српски народ са подручја Озрена.
На празнике, попут Малог Божића, на молитвишту се обављају службе, док се простор развија као мјесто окупљања и чувања традиције овог краја.
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