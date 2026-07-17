Бећировић и даље не одустаје, није свјестан пораза

Аутор:Кристина Секерез
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Иако је Народна Скупштина Републике Српске подржала вето српског члана Предсједништва БиХ на одлуку о именовању чланова Комисије за очување националних споменика, чиме је одлука ништавна, Денис Бећировић не одустаје од покушаја да одлука ступи на снагу.
Мимо процедура, Бећировићев шеф кабинета тражи објављивање "мртве" одлуке у Службеном гласнику, у потпуности игноришући став Бањалуке.
Дјеловао је Алија Кожљак и самостално, обавијестио је Комисију за очување националних споменика о именовању нових чланова Комисије, тврдећи да је "Одлука ступила на снагу".
Нелегитимно, мимо свих прописа и процедура – предсједавајући Предсједништва БиХ, Денис Бећировић не одустаје од спровођења Одлуке о Комисији за очување националних споменика.
Иако је Народна скупштина Српске подржала вето српског члана Предсједништва БиХ на одлуку о именовању чланова Комисије, чиме је одлука ништавна, шеф кабинета Бећировића инсистира код генералног секретара Предсједништва да се одлука "без одлагања" достави Службеном гласнику БиХ.
Све што Бећировић и политичко Сарајево раде представља рушење Устава и нарушавање односа у БиХ, порука је генералног секретара Народне скупштине Српске. Одлука Парламента је јасна.
"Једноставно је стављен вето, та одлука не може да се примијени, а све што даље раде Бећировић и Комшић или било ко представља флагрантно кршење Устава БиХ", рекао је Боран Босанчић, генерални секретар Народне скупштине Републике Српске.
Денис Бећировић је прекршио све што се може прекршити у овој земљи, категоричан је и генерални секретар предсједника Српске Марко Ромић.
"Истовремено, док Денис Бећировић крши све ове позитивне прописе у БиХ, потура се фалсификат подручне канцеларије УНЕСКО-а о именовању страних чланова, односно имена за њихову номинацију, а то није учињено са релевантне адресе од стране генералног директора УНЕСКО-а, како је одлуком и прописано. И гдје је сада Тужилаштво БиХ и Суд БиХ да када један члан Предсједништва крши читав низ уставних, законских прописа да покрене релевантне процедуре?“, пита Ромић.
Не треба обраћати пажњу на Бећировића, него развијати Републику Српску, порука је премијера Републике Саве Минића.
"То је сваки дан од њих нешто без везе. Они само желе да нам покажу да на некакав начин нас не уважавају, а не знају да тим разграђују оно што они називају заједничком државом", поручује Минић.
Посљедњи потези су амортизација политичког пораза Бећировића, јер се својим гласачима неће моћи представити као онај који је вратио странце у Комисију, оцјена је члана Комисије из Републике Српске.
"Подршка вета НСРС практично значи пораз те политике господина Бећировића и ово што сада видимо су стварно неартикулисана дјеловања, а да успут кажем да представљају заиста злоупотребу службеног положаја, прво значи од достављања те неважеће одлуке Комисији, од стране шефа кабинета господина Бећировића у којој се каже 'поступите по њој', па ево видимо сада наставља се да се и генерални секретар Предсједништва БиХ притишће", каже Анђелина Ошап Гаћановић.
Стигао је одговор генералног секретара. Алија Кожљак, као шеф кабинета једног члана Предсједништва, у складу са важећим прописима, како Зоран Ђерић тврди, не може да дјелује у име Предсједништва БиХ, нити је овлашћен да самостално упућује акте Предсједништва БиХ другим органима и институцијама.
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