Logo

Бећировић и даље не одустаје, није свјестан пораза

Аутор:

Кристина Секерез
17.07.2026 19:51

Коментари:

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић и хрватски члан Предсједништва Жељко Комшић
Фото: Срна

Иако је Народна Скупштина Републике Српске подржала вето српског члана Предсједништва БиХ на одлуку о именовању чланова Комисије за очување националних споменика, чиме је одлука ништавна, Денис Бећировић не одустаје од покушаја да одлука ступи на снагу.

Мимо процедура, Бећировићев шеф кабинета тражи објављивање "мртве" одлуке у Службеном гласнику, у потпуности игноришући став Бањалуке.

Дјеловао је Алија Кожљак и самостално, обавијестио је Комисију за очување националних споменика о именовању нових чланова Комисије, тврдећи да је "Одлука ступила на снагу".

Нелегитимно, мимо свих прописа и процедура – предсједавајући Предсједништва БиХ, Денис Бећировић не одустаје од спровођења Одлуке о Комисији за очување националних споменика.

Иако је Народна скупштина Српске подржала вето српског члана Предсједништва БиХ на одлуку о именовању чланова Комисије, чиме је одлука ништавна, шеф кабинета Бећировића инсистира код генералног секретара Предсједништва да се одлука "без одлагања" достави Службеном гласнику БиХ.

Све што Бећировић и политичко Сарајево раде представља рушење Устава и нарушавање односа у БиХ, порука је генералног секретара Народне скупштине Српске. Одлука Парламента је јасна.

"Једноставно је стављен вето, та одлука не може да се примијени, а све што даље раде Бећировић и Комшић или било ко представља флагрантно кршење Устава БиХ", рекао је Боран Босанчић, генерални секретар Народне скупштине Републике Српске.

Денис Бећировић је прекршио све што се може прекршити у овој земљи, категоричан је и генерални секретар предсједника Српске Марко Ромић.

"Истовремено, док Денис Бећировић крши све ове позитивне прописе у БиХ, потура се фалсификат подручне канцеларије УНЕСКО-а о именовању страних чланова, односно имена за њихову номинацију, а то није учињено са релевантне адресе од стране генералног директора УНЕСКО-а, како је одлуком и прописано. И гдје је сада Тужилаштво БиХ и Суд БиХ да када један члан Предсједништва крши читав низ уставних, законских прописа да покрене релевантне процедуре?“, пита Ромић.

Не треба обраћати пажњу на Бећировића, него развијати Републику Српску, порука је премијера Републике Саве Минића.

"То је сваки дан од њих нешто без везе. Они само желе да нам покажу да на некакав начин нас не уважавају, а не знају да тим разграђују оно што они називају заједничком државом", поручује Минић.

Посљедњи потези су амортизација политичког пораза Бећировића, јер се својим гласачима неће моћи представити као онај који је вратио странце у Комисију, оцјена је члана Комисије из Републике Српске.

"Подршка вета НСРС практично значи пораз те политике господина Бећировића и ово што сада видимо су стварно неартикулисана дјеловања, а да успут кажем да представљају заиста злоупотребу службеног положаја, прво значи од достављања те неважеће одлуке Комисији, од стране шефа кабинета господина Бећировића у којој се каже 'поступите по њој', па ево видимо сада наставља се да се и генерални секретар Предсједништва БиХ притишће", каже Анђелина Ошап Гаћановић.

Стигао је одговор генералног секретара. Алија Кожљак, као шеф кабинета једног члана Предсједништва, у складу са важећим прописима, како Зоран Ђерић тврди, не може да дјелује у име Предсједништва БиХ, нити је овлашћен да самостално упућује акте Предсједништва БиХ другим органима и институцијама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Денис Бећировић

Унеско

Коментари (0)

Више из рубрике

Лутка која је повучена са тржишта БиХ због прекорачења одређених хемијских једињења.

БиХ

Са тржишта повучена лутка због хемијског ризика

6 ч

0
Кошарац о проблемима домаће производње: Због поданика није могуће увести заштитне мјере

БиХ

"Конаковић прећутао да је политички продукт Бајдена и Шмита"

7 ч

0
Вулић: Конаковић није схватио да је у Вашингтон позван да се одрекне Ирана

БиХ

Вулић: Конаковић није схватио да је у Вашингтон позван да се одрекне Ирана

12 ч

2
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић

БиХ

Ковачевић: Онај чији су саборци учествовали у нападу на САД, данас некога оптужује за тероризам

13 ч

1

  • Најновије

21

53

Ватра гута базу: Иран извео стравичне нападе

21

42

Туриста у Црној Гори резервисао мјесто на плажи тепихом: ''То се Аладин паркирао''

21

32

Сутра славимо Светог Доротеја: Један обичај би требао испоштовати сваки вјерник

21

30

Сати чекања на врелини: Огромне гужве на више граничних прелаза

21

18

Први детаљи трагичног пожара: Ватрогасци провалили врата и затекли тијела

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима