Укинута популарна емисија на Пинку, водитељка коначно проговорила

Аутор:АТВ редакција
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Некадашња водитељка емисије "ДНК", Наталија Симовић, открила је због чега је дошло до прекида снимања овог пројекта.
Некада изузетно популарна емисија "ДНК", која се годинама емитовала на телевизији Пинк, изненада је скинута са програмских шема, а њена препознатљива водитељка Наталија Симовић повукла се из медија.
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Након дужег периода медијске тишине Наталија је коначно открила прави разлог престанка снимања овог формата, пише "Ало".
Водитељка је истакла да гашење емисије нема никакве везе са падом гледаности или интересовањем публике, која јој и данас редовно шаље поруке.
"Емисије ДНК нема зато што је то нешто што је везано за законске регулативе. То нема везе са интересовањем публике, нити са учесницима... Све има везе са законским регулативима", изјавила је Наталија.
Након одласка са малих екрана Наталија је потпуно промијенила професију.
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Запослила се на једној приватној клиници и више се не бави јавним послом.
"Рекла сам ја још у старту да ћу се повући ако ме публика не буде вољела. Ушла сам у све као зрела особа, била сам увијек перфекциониста и једноставно сам увијек жељела да видим како нешто тече, па онда преузмем неке кораке. Нисам никад хтјела да ДНК престане, него да крене нешто још поред тога", причала је тада водитељка.
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