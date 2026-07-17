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Дара Бубамара отказала наступе у Будви: Огласила се на Инстаграму

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 18:32

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пјевачица Дара Бубамара
Фото: Instagram/Dara Bubamara Official

Позната пјевачица Дара Бубамара љетне дане проводи радно.

Друштво јој прави и њен нови, знатно млађи момак, од ког се не одваја откако су ступили у везу.

Дарине објаве из Црне Горе привукле су велику пажњу на друштвеним мрежама, а сада је изненадила све када је открила да је отказала сва гостовања у једном познатом локалу у Будви.

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- Саопштење: Драги моји, због непрофесионалности менаџмента клуба отказујем све њихове сљедеће наступе у Црној Гори - поручила је Дара Бубамара и потом објавила списак свих планираних наступа за даљи период, гдје се може видјети да нема поменутог клуба.

Шта се тачно догодило, Дара Бубамара није детаљније откривала, већ је ријешила да разлог задржи за себе.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Дара Бубамара

Пјевачица

Будва

наступ

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