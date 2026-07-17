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Омиљени детаљ на ауту може направити проблеме ако идете у Хрватску

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 17:20

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Ауто брзо вози на путу.
Фото: Pexels/Max Avans

Један детаљ на аутомобилу, који многи возачи обожавају, посебно млађи, може да направи велике проблеме уколико из Босне и Херцеговине (БиХ) путујете у Хрватску.

Возачи који из БиХ путују у Хрватску требали би провјерити да ли њихово возило испуњава прописе, јер би у супротном могли имати потешкоће приликом уласка у ову земљу.

Према хрватском Правилнику о техничким условима возила у саобраћају на путевима, није дозвољено накнадно затамњивање вјетробранског стакла нити предњих бочних стакала која се налазе уз возача и сувозача.

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Из хрватског Министарства унутрашњих послова наводе да се додатно могу затамњивати само задња бочна и задње вјетробранско стакло.

То значи да фолије које су дозвољене или атестиране у земљи у којој је возило регистровано не морају аутоматски бити прихваћене и у другим државама.

Иако страно возило мора испуњавати техничке прописе државе регистрације, надлежни органи земље у којој се возило налази могу реаговати уколико процијене да оно угрожава безбједност саобраћаја или није у складу с локалним правилима.

Какви су прописи у БиХ

Прописи у БиХ такође забрањују накнадно затамњивање вјетробранског стакла, док предња бочна стакла након постављања фолије морају задржати најмање 70 одсто пропусности свјетлости.

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У случају да гранична или саобраћајна полиција у Хрватској утврди неправилности, возило може бити упућено на ванредни технички преглед, привремено искључено из саобраћаја или ће возач морати уклонити недозвољену фолију прије наставка путовања, преноси "Црна хроника".

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Тагови :

Ауто фолије

Фолије

Затамњена стакла

Хрватска

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