Да ли је корозија на диску кочнице разлог за бригу?

Аутор:АТВ редакција
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Шта ако оставите паркиран аутомобил и након неког времена примијетите танак слој корозије на кочионим дисковима?
У већини случајева то није разлог за забринутост, саопштили су из њемачке стручне организације КУС.
Највјероватније је ријеч о рђи која се задржала само на површини, што се најчешће дешава када је напољу влажан ваздух. Таква површинска корозија углавном није опасна.
Овај проблем обично се ријеши сам од себе, односно током наредне вожње. Након неколико кочења корозија би требало да нестане.
Уколико се то не деси, било би добро да посјетите аутомеханичара како би провјерио да ли је корозија напредовала, преноси Б92.
Ако аутомобил остављате дуже вријеме на влажном мјесту, препоручује се да кочионе дискове заштитите посебним спрејом за кочионе дискове, који може помоћи у спречавању корозије.
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