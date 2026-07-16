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Сунце па невријеме: Метеоролози упозоравају на јаке пљускове и град!

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 08:48

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Сунце па невријеме: Метеоролози упозоравају на јаке пљускове и град!
Фото: Envato/bilanol/lukjonis

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити промјенљиво облачно уз сунчане периоде, топло и нестабилно уз повремену кишу и локалне пљускове са грмљавином, нарочито од средине дана и послије подне.

Понегдје ће бити и јачих пљускова уз појаву града и јаког вјетра, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.

На сјеверу и крајњем југу више сунчаних периода. Увече смањење облачности у свим предјелима.

Вјетар слаб до умјерен сјеверни или западни, у Херцеговини јужни. При пљусковима може бити појачаног и јаког вјетра.

Максимална температура ваздуха од 28 до 34, на југу до 37, а у вишим предјелима од 25 степени Целзијусових.

Федерални хидрометеоролошки завод наводи да је у Српској и ФБиХ јутрос умјерено до претежно облачно вријеме, на југу претежно сунчано.

Температура ваздуха измјерена у 8.00 часова: Бјелашница 14, Хан Пијесак 16, Иван седло и Соколац 17, Бугојно, Рудо и Чемерно 18, Гацко, Дринић и Калиновик 19, Фоча, Сребреница, Шипово, Мркоњић Град и Кнежево 20, Дрвар, Ливно и Вишеград 21, Сански Мост, Сарајево, Зеница, Србац, Рибник и Зворник 22, Нови Град, Бихаћ, Тузла, Приједор и Добој 23, Јајце, Билећа, Бањалука и Бијељина 24, Мостар и Требиње 26, Градачац и Неум 27 степени Целзијусових, преноси Срна

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