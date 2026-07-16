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Почиње Јелен ОК Фест: Три дана врхунске музике и снажне фестивалске атмосфере

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 07:46

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ОК Фест - јер смо тотално другачији од других. Поред цјелодневног музичког програма уживајте у адреналинском рафтингу најдубљим европским кањоном ријеке Таре.
Фото: TORS/printscreen

Јелен ОК Фест и ове године окупља публику на магичном Тјентишту у срцу Националног парка Сутјеска, гдје посјетиоце од 17. до 19. јула очекују три дана врхунске музике, снажне фестивалске атмосфере и наступи неких од најбољих извођача свјетске и регионалне музичке сцене.

Са овогодишњим лајнапом, Јелен ОК Фест 2026 потврђује статус једног од најкомплетнијих и најразноврснијих фестивалских програма у региону, који спаја врхунску музику, природу, камповање и јединствену фестивалску атмосферу Тјентишта.

Поред цјелодневног музичког програма, посјетиоци могу уживати у адреналинском рафтингу најдубљим европским кањоном ријеке Таре, планинарским стазама по обронцима планина Маглић и Зеленгоре, те погледу са видиковаца који се протежу преко Перућице, једине очуване прашуме у Европи.

Камп отвара врата: данас, 16. јули од 12:00 часова. Унос хране и пића није дозвољен. Смјештај као и увијек под отвореним небом, камповање.

Организован је и превоз аутобусом:

  • Београд → Вишеград → Фоча → Тјентиште
  • Сарајево → Фоча → Тјентиште

"ОК Фест - јер смо тотално другачији од других. Поред цјелодневног музичког програма уживајте у адреналинском рафтингу најдубљим европским кањоном ријеке Таре. Доживите авантуру шетајући планинским стазама по обронцима планина Маглића и Зеленгоре. Уживајте у погледу са видиковаца који се протежу преко Перућице, једине очуване прашуме у Европи. Уз ОК авантуру уживајте и у најбољој ОК забави уз бројне домаће и свјетске извођаче на 3 фестивалска стејџа", поручују организатори.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Јелен ОК Фест

музички фестивал

Тјентиште

национални парк Сутјеска

Рафтинг центар Тара

концерт

ТОРС

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