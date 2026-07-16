Почиње Јелен ОК Фест: Три дана врхунске музике и снажне фестивалске атмосфере

Аутор:АТВ редакција
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Јелен ОК Фест и ове године окупља публику на магичном Тјентишту у срцу Националног парка Сутјеска, гдје посјетиоце од 17. до 19. јула очекују три дана врхунске музике, снажне фестивалске атмосфере и наступи неких од најбољих извођача свјетске и регионалне музичке сцене.
Са овогодишњим лајнапом, Јелен ОК Фест 2026 потврђује статус једног од најкомплетнијих и најразноврснијих фестивалских програма у региону, који спаја врхунску музику, природу, камповање и јединствену фестивалску атмосферу Тјентишта.
Поред цјелодневног музичког програма, посјетиоци могу уживати у адреналинском рафтингу најдубљим европским кањоном ријеке Таре, планинарским стазама по обронцима планина Маглић и Зеленгоре, те погледу са видиковаца који се протежу преко Перућице, једине очуване прашуме у Европи.
Камп отвара врата: данас, 16. јули од 12:00 часова. Унос хране и пића није дозвољен. Смјештај као и увијек под отвореним небом, камповање.
Организован је и превоз аутобусом:
"ОК Фест - јер смо тотално другачији од других. Поред цјелодневног музичког програма уживајте у адреналинском рафтингу најдубљим европским кањоном ријеке Таре. Доживите авантуру шетајући планинским стазама по обронцима планина Маглића и Зеленгоре. Уживајте у погледу са видиковаца који се протежу преко Перућице, једине очуване прашуме у Европи. Уз ОК авантуру уживајте и у најбољој ОК забави уз бројне домаће и свјетске извођаче на 3 фестивалска стејџа", поручују организатори.
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