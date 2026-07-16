Данас 19. сједница Владе Српске

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић сазвао је за данас, у 08.00 часова, 19. сједницу Владе Републике Српске, са сљедећим приједлогом дневног реда:
1. Усвајање: 1) Записника са 18. сједнице Владе Републике Српске, одржане 9.7.2026. године 2) Записника са 14. Телефонске сједнице Владе Републике Српске, одржане 9.7.2026. године и 3) Записника са 15. Телефонске сједнице Владе Републике Српске, одржане 13.7.2026. године
2. Разматрање Информације о приоритетном капиталном пројекту „Суфинансирање изградње објекта за подршку дјеци са потешкоћама у развоју у општини Источно Ново Сарајево“, са приједлогом закључка
3. Разматрање Информације о приоритетном инфраструктурном пројекту „Изградња новог насеља Хендеци у општини Љубиње“, са приједлогом закључка
4. Разматрање Информације о приоритетном капиталном пројекту „Набавка мини багера за потребе Јавног комуналног предузећа "Ново Горажде" у општини Ново Горажде“, са приједлогом закључка
5. Разматрање Информације о обезбјеђењу финансијских средстава путем синдицираног кредита на међународном тржишту у 2026. години, са Приједлогом закључка
6. Разматрање Информације о потреби извођења радова на изградњи објекта хангара за хеликоптере у Центру за обуку Залужани, услуга сервисирања хеликоптера и набавку опреме, са Приједлогом закључка
7. Разматрање Информације о иницијативи Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње за издавање гаранција Републике Српске за кредитно задужење код „Наше банке“
8. Разматрање Информације о иницијативи Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње за издавање гаранција Републике Српске за кредитно задужење код „Атос банке“
9. Разматрање Информације о молби јавног предузећа МХ „ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП „РиТЕ Угљевик" а.д. Угљевик за одгођено плаћање пореских обавеза и омогућавање права на здравствено осигурање радника, са приједлогом закључка
10. Разматрање Информације о реализацији превентивних програма за развијање социо - емоционалних вјештина код ученика у основним школама у Републици Српској, са Приједлогом закључка
11. Разматрање Информације о успостављању свеобухватног интегрисаног информационог система Института за јавно здравство Републике Српске, са Приједлогом закључка
12. Разматрање Информације о затраженој финансијској помоћи Града Прњавор за реконструкцију игралишта ЈУ „Центар средњих школа Иво Андрић“ у Прњавору са приједлогом закључка
13. Разматрање Информације о статусу пројекта и завршним корацима на изради прве фазе Социјалне карте Републике Српске, са приједлогом закључка
14. Разматрање Информације о потреби распоређивања додатних финансијских средстава за потребе куповине новог пословног простора за трајни смјештај Републичке дирекције за промет наоружања и војне опреме, са приједлогом закључка
15. Разматрање Информације о набавци опреме за комуникацију за потребе Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука, са приједлогом закључка
16. Разматрање Информације о потреби израде новог Просторног плана Републике Српске, са приједлогом закључка
17. Разматрање Извјештаја о фискалним ризицима јавних предузећа у Републици Српској у 2025. години, са приједлогом закључка
18. Разматрање Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 1.1 -31.12.2025. године
19. Разматрање Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 1.1 -31.3.2026. године
20. Разматрање Приједлога ребаланса буџета Јавне установе Јавног фонда за дјечију заштиту за 2026. годину, са Приједлогом одлуке
21. Разматрање Измјене Годишњег програма рада и финансијског плана ЈУ Аудио - визуелни центар Републике Српске за 2026. годину, са Приједлогом одлуке
22. Разматрање Приједлога одлуке о преносу права својине и посједа на Град Добој на непокретностима у својини Републике Српске за потребе рјешавања имовинско правних односа за изградњу инфраструктурних пројеката
23. Разматрање Приједлога одлуке о прихвату права својине на непокретностима са Града Фоча на Републику Српску
24. Разматрање Приједлог одлуке о давању сагласности за цијепање дијела парцела у својини Републике Српске, на подручју Општине Власеница
25. Разматрање Приједлога одлуке о укидању статуса јавног добра у општој употреби непокретности уписане у Посједовни лист број 4499 КО Зворник, као друштвена својина, корисник Република Српска
26. Разматрање Приједлога одлуке о усклађивању акта о оснивању Јавног предузећа „Завод за уџбенике и наставна средства“ а.д. Источно Ново Сарајево
27. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности Министарству саобраћаја и веза Републике Српске на План утрошка средстава за период 1.1 - 30.9.2026. године у износу од 23.750.000,00 КМ
28. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности Министарству саобраћаја и веза Републике Српске на План утрошка средстава за период 1.7 - 30.9.2026. године у износу од 2.750.000,00 КМ
29. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности Министарству саобраћаја и веза Републике Српске на План утрошка средстава за период 1.7 - 30.9.2026. године у износу од 250.000,00 КМ
30. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности Министарству саобраћаја и веза Републике Српске на План утрошка средстава за период 1.1 - 30.9.2026. године, у износу од 5.000 КМ
31. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству управе и локалне самоуправе са позиције 415200 - Текући грантови удружењима од јавног интереса за период 1.1 - 31.7.2026. године, у износу од 125.300,00 КМ
32. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава у оквиру Министарства здравља и социјалне заштите за период 01.01 - 30.09.2026. године, у износу од 17.500.000,00 КМ
33. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава у оквиру Министарства здравља и социјалне заштите за период 01.01 - 30.09.2026. године, у износу од 73.000,04 КМ
34. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава у оквиру Министарства здравља и социјалне заштите за период 01.01 - 30.09.2026. године, у износу од 3.642.750,00 КM
35. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава у оквиру Министарства здравља и социјалне заштите за период 01.01 - 30.09.2026. године, у износу од 2.000.000,00 КМ
36. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава у оквиру Министарства здравља и социјалне заштите за период 01.01 - 30.09.2026. године, у износу од 3.500.000,00 КМ
37. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству здравља и социјалне заштите за период 01.01 – 30.09.2026. године, у износу од 71.559,02 КМ
38. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству здравља и социјалне заштите за период 01.01 – 30.09.2026. године, у износу од 217.500,00 КМ
39. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава у оквиру Министарства здравља и социјалне заштите за период 01.01 - 30.09.2026. године, у износу од 2.861.739,21 КМ
40. Разматрање Приједлога oдлуке о давању сагласности на План утрошка средстава, у оквиру Остале буџетске потрошње за период 1.1-30.9.2026. године, у износу од 1.000.000,00 KM
41. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава у оквиру Остале буџетске потрошње, за период 1.1-30.9.2026. године, у износу од 40.950,00 КМ
42. Разматрање Приједлога oдлуке о давању сагласности на План утрошка средстава, у оквиру Остале буџетске потрошње за период 1.1-30.9.2026. године, у укупном износу од 40.950,00 KM
43. Разматрање Приједлога одлуке о измјенама и допунама Одлукe о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у 2026. години, са расподјелом средстава
44. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“ а.д. Гацко
45. Разматрање Приједлога одлуке о одобравању средстава у износу од 200.000,00 КМ „Пољопривредни факултет“ Бања Лука на име остваривања права на подстицајна средства за развој експериментално-едукативног центара
46. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности за коришћење средстава по основу поврата ПДВ-а у оквиру Пројекта модернизације водних и санитарних услуга (кредит број 93020-БА и грант број ТF 0B8622)
47. Разматрање Приједлога одлуке о отпису ненаплативих потраживања Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске од предузећа „Slavija lux“ д.о.о. Бања Лука
48. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Допуну Плана стамбеног збрињавања лица са статусом члана породице погинулог борца или ратног војног инвалида од прве до четврте категорије инвалидности за 2026. Годину
49. Разматрање Приједлога одлуке о измјени Одлуке о одређивању марже у промету одређених производа
50. Разматрање Приједлога одлуке о допуни Одлуке о одређивању марже која се примјењује приликом формирања цијена нафтних деривата
51. Разматрање Приједлога одлуке о утврђивању општег интереса за потпуну експропријацију непокретности у сврху реализације пројекта изградње Вјетроелектране „Хргуд“, општина Берковићи
52. Разматрање Приједлога одлуке о утврђивању општег интереса за потпуну експропријацију непокретности у сврху изградње дијела улице Симе и Илије Партала у Бањалуци, Град Бања Лука
53. Разматрање Приједлога одлуке о утврђивању општег интереса за потпуну експропријацију непокретности у сврху изградње огранка саобраћајнице Булевара Степе Степановића код броја 181, а у складу са Регулационим планом „ЈУГ 2“, Град Бања Лука
54. Разматрање Приједлога рјешења који се Републици Српској, као кориснику експропријације, дозвољава ступање у посјед непотпуно експроприсаних непокретности након коначности рјешења о непотпуној експропријацији, а у сврху изградње магистралног гасовода који ће се градити на подручју општина Шековићи, Власеница, Милићи и крака Власеница – Хан Пијесак са припадајућом инфраструктуром, те у сврху постављања гасне станице и друге гасне инфраструктуре на магистралном гасоводу који ће се градити на подручју општина Шековићи, Власеница, Милићи и крака Власеница – Хан Пијесак (рјешења број 21.16/473-86/25 од 29.06.2026. године, 21.16/473-52/25 од 29.06.2026. године, 21.16/473-85/25 од 08.05.2026. године: 21.16/473-126/25 од 28.04.2026. године, 21.16/473-62/25 од 15.04.2026. године, 21.53/473-19/25 од 02.06.2026. године, 21.53/473-69/25 од 09.06.2026. године, 21.53/473-96/25 од 14.05.2026. године, 21.53/473-107/25 од 31.3.2026. године, 21.53/473-191/25 од 04.06.2026. године, 21.53/473-54/25 од 15.04.2026. године, 21.53/473-127/25 од 30.03.2026. године
55. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава Буџетске резерве, у износу од 125.300,00 КМ
56. Разматрање Приједлога рјешења о одобравању реалокације средстава у оквиру институција правосуђа за период 01.01.- 30.09.2026. године у укупном износу од 120.400,00 КМ
57. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава у оквиру Основних школа за период 01.01 - 30.09.2026. године, у укупном износу од 6.830,00 КМ
58. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава између Основних школа (организациони код: 0814) и Средњих школа за период 01.01 - 30.09.2026. године, у укупном износу од 18.000,00 КМ
59. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава између Основних школа и Средњих школа за период 01.01 – 30.09.2026. године, у укупном износу од 35.000,00 КМ
60. Разматрање Приједлога рјешења о давању сагласности на Анекс V Уговора о концесији за истраживање и експлоатацију питке и индустријске воде на лежишту „Драгаловци“, општина Станари
61. Разматрање Приједлога рјешења којим се даје сагласност на Анекс IV Уговора о концесији за коришћење - експлоатацију угља на експлоатационим пољима лежишта Рашковац, Драгаловци и Остружња у Станарима, општина Станари
62. Разматрање Приједлога рјешења о давању сагласности за покретање поступка јавне набавке једног моторног возила
63. Разматрање Приједлога рјешења о давању сагласности Генералном секретаријату Владе Републике Српске да проведе поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за набавку услуга које се односе на „Креирање online кампање преко платформе www.businessrpska.com за промоцију привредних потенцијала Републике Српске“ у вриједности од 245.700,00 КМ са ПДВ-ом
64. Разматрање Приједлога Мишљења на Нацрт закона о измјенама и допуни Закона о основном васпитању и образовању, који је предложио Огњен Бодирога, народни посланик
65. Разматрање Приједлога Мишљења на Иницијативу, број: У-60/26 од 8.6.2026. године за оцјену уставности члана 174. став 2. Породичног закона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 17/23, 27/24, 20/25 - Одлука Уставног суда РС и 61/25) - доставља се
66. Разматрање Приједлога Мишљења о поднесеној Иницијативи за измјену члана 76. став 1. Закона о самосталним предузетницима („Службени гласник Републике Српске“, број 98/24)
67. Разматрање Приједлога одговора на посланичка питања
68. РАЗМАТРАЊЕ МАТЕРИЈАЛА КОЈЕ ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ РАЗМАТРА У ФУНКЦИЈИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
69. КАДРОВСКА ПИТАЊА
70. ТЕКУЋА ПИТАЊА
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч8
Република Српска
15 ч15
Република Српска
16 ч11
Република Српска
16 ч1
Најновије
11
57
11
52
11
50
11
38
11
32
Тренутно на програму