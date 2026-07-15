Бојан Минић: Хвала предсједнику Додику, тражимо извјештај МУП-а о неправилностима

Аутор:АТВ редакција
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Конобар Бојан Минић, који тврди да је повријеђен у у контроли рада Полиције Републике Српске у ноћном клубу "Енигма", истакао је да траже извјештај од МУП-а Српске, као и од ресорног министра Жељке Будимира да се утврди ко је и гдје погријешио у акцији.
Захвалио се предсједнику Милораду Додику што их је обишао.
"Ја сам само часно радио. Хвала Додику што је дошао на ноге нама и извинуо се. Ми ћемо добити извјештај од унутрашње контроле и од министра да се утврди ко је и гдје погријешио", наводи Минић.
Минић се још једном захвалио предсједнику Додику на извињењу и истакао да што се тиче било каквих тужби, ту ће се још договорити.
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"Договорићемо се да ми добијемо своју одштету. Мирни протест ћемо обавити да изкажемо незадовољство. Извињење ћемо добити од МУП-а. Тражимо извињење од министра Будимира, и то је то. Ми смо дошли само да зарадимо", истакао је он.
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