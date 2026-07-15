Додик у Палама: У наредним данима утврђивање одговорности одређених структура

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик разговарао је у Палама са особама које су се задесиле у ноћном клубу "Енигма", гдје је полиција раније ове седмице контролисала рад, те истакао да ће се у наредним данима утврдити одговорност одређених структура.
"Оно што је овдје веома јасно је да полицијска акција није била усмјерена против обичних и поштених људи који су имали одређену штету и сада је евидентно да је било одређених прекорачења и употребе силе која је била неадекватна према једном броју лица, а сам дошао овдје да разговарам са њима и извињавам им се за све то", рекао је Додик,
Истакао је да је договорено да ће се у наредним данима тачно утврдити одговорност одређених структура и појединачну одговорност за сваког ко је евентуално учествовао у свему томе.
"Видљиво је и они су указали веома рационално на сав ток акције, неке ствари сам тек сада сазнао у разговору са њима и они ме опредјељују да истрајем на тражењу правих чињеница и праве истине. Желим да помогнем људима да из овога изађу. У полицију треба да имамо повјерења, десе се увијек несрећни случајеви и ово је један сигурно несрећан неспоразум који ја желим да што прије санирамо кроз дјеловање самог система, утврђивања одговорности, а и кроз разговор са људима који су оштећени само зато што си били на том мјесту у том тренутку", рекао је Додик.
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Истиче да ће се све утврдити кроз даље процедуре.
"Њима се поново извињавам и желим потпуну стабилизацију. Пале су за нас веома важно мјесто. Желимо да се врати повјерење у полицију. Полиција је нешто што чува сваки наш миран дан. И уз ову грешку која се десила, коју ћемо утврдити кроз процедуре", истиче Додик.
Истакао је да Полиција Републике Српске мора да буде перфектна и да чува обичне људе, а да посједује нулту толеранцију према криминалитету.
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