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Мајка и беба погинуле у тешкој несрећи: Отац и друго дијете се боре за живот

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 19:41

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Ротација
Фото: pexels/cottonbro studio

Тешка саобраћајна несрећа догодила се у области Ситонија на Халкидикију.

Живот изгубили једна мајка и једна беба,а тешко су повријеђени и супруг настрадале жене, као и још једно малољетно дијете, пренијели су грчки медији.

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Према информацијама Ватрогасне службе, Оперативни центар је око 18,20 часова примио дојаву о тешкој саобраћајној несрећи у којој су учествовали цистерна и путнички аутомобил.

У аутомобилу су се налазили родитељи са своје двоје малољетне дјеце, а возило је имало стране регистарске таблице.

Ватрогасци који су стигли на мјесто несреће започели су акцију спасавања користећи специјалну опрему за извлачење унесрећених. Из возила су без знакова живота извучени једна жена и једна беба, док су један мушкарац и једно малољетно дијете извучени са тешким повредама.

Према првим информацијама, задобили су тешке повреде. На лице мјеста одмах је стигла и служба хитне медицинске помоћи ЕКАВ, која је најприје интервенисала једним мотоциклом за хитне интервенције, а потом су на мјесто несреће стигла и три возила хитне помоћи.

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Њима су у болницу у Полигиросу превезени сва четири путника из аутомобила, као и возач цистерне, одакле ће потом бити транспортовани у неку од болница у Солуну.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Грчка

Саобраћајна несрећа

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