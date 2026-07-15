Афричка куга под контролом, али нема опуштања: Потребан додатни опрез

Аутор:АТВ редакција
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Упаљени су сви аларми. Епизоотиолошка ситуација у окружењу је изузетно неповољна. У Србији и Хрватској свакодневно се биљеже огромни губици на фармама. Тренутно нема ни једног жаришта у Српској, али то не може бити разлог за опуштање, поручује помоћник министра за ветеринарство.
Критична ситуација на фарми, у бијељинском насељу Градац, која умало да ескалира у нешто много горе, стављена је под контролу и у рекордном времену је саниран терен.
"Евидентно је је да на фарми животиње нису биле обиљежене, нису биле евидентиране у информациони систем , зато користим и ову прилику да упутим још један снажан апел према свим фармерима да је важно да животиње све буду обиљежене. Они власници чије животиње не буду идентификоване,а јави се афричка куга свиња неће имати право на надокнаду свиња", рекао је Негослав Лукић, помоћник министра за ветеринарство.
Фармери који посумњају на болест требало би да се хитно обрате надлежној ветеринарској организацији, односно ветеринарској инспекцији.
"Овдје треба сви да знамо да је одговорно понашање не због себе- кад изгубим пет свиња својих није проблем , већ ће тих пет угрозити читаву Бијељину и читаву Републику и то свако треба да има у виду", рекао је Драго Недић, шеф Експертског тима за сузбијање афричке куге свиња.
И из Ветеринарског института "Др Васо Бутозан" гдје се врло ефикасно раде анализе узорака животиња, стижу апели – фармери придржавајте се мјера, борба против афричке куге почиње на фарми, не дозволите улазак и несметано кретање људи на фармама и строго се придржавајте прописа.
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"Треба да имају сву ветеринарску документацију, на оним мјестима која се налазе изван зараженог угроженог круга гдје је слободна трговина. Да имају маркиране све животиње, здравствена увјерења , све ветеринарске прописе за које они сигурно знају да то и примјене јер у сваком другом случају можемо очекивати озбиљну ескалацију , јурити за вирусом а не спречавати његово ширење", рекао је Драган Кнежевић, директор ЈУ Ветеринарски институт "Др Васо Бутозан".
Договорене су појачане мјере надзора, интензивније контроле промета животиња, као и свакодневна координација свих надлежних служби.
"Упутили смо допис Канцеларији за ветеринарство да се појачају надзори на граничним прелазима с обзиром да није повољна епидемиолошка ситуација са Хрватском и Србијом и да ћемо наставити да помно пратимо ситуацију и да све институције буду укључене", рекао је Сретен Вучковић, замјеник координатора Локалног кризног центра града Бијељина.
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Наставља се праћење ситуације на дневном нивоу а по потреби ће се, речено је након састанка, доносити додатне мјере. Најважније је спријечити даље ширење болести и сачувати свињарску производњу на подручју Семберије и читаве Српске.
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