Метеоролози упозорили: Ево шта нас очекује у наредним сатима

Аутор:АТВ редакција
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У ноћи са данас на сутра, те сутра, очекују се пљускови са грмљавином, а локално су могуће и непогоде са јаким вјетром и градом.
Из Републичког хидрометеоролошког завода упозоравају на даљи пораст температуре и врло топло вријеме, у најави непогоде.
Истичу да ће максимална температура ваздуха сутра бити од 28 до 34, у вишим предјелима од 25 степени.
У петак и суботу, 17. и 18. јула, од 33 до 39, у вишим предјелима од 28 степени.
"По тренутним прогнозама, благи пад температуре се очекује око 19. јула, а израженији од понедјељка, 20. јула", наводе из РХМЗ.
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У ноћи са данас на сутра, те сутра, очекују се пљускови са грмљавином, а локално су могуће и непогоде са јаким вјетром и градом.
Прогнозе показују да ће од недјеље, 19. јула, синоптика бити таква да ће ка нашем региону са сјеверозапада Европе и даље притицати свежији и повремено влажан ваздух. Зато би, уз свјеже ноћи са минимумима од 9 до +7 степени Целзијуса, током дана максимуми били углавном од 21 до 27 степени Целзијуса, прогнозира метеоролог аматер Марко Чубрило.
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