ЕУ и даље без договора о новом пакету санкција Русији

Аутор:АТВ редакција
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Неименовани дипломата ЕУ изјавио је да изасланици ЕУ нису постигли договор о 21. пакету санкција Русији.
Исти извор наводи да су се изасланици ЕУ сагласили да задрже горњу границу цијене руске нафте непромијењеном на нивоу од 44,10 долара по барелу до 23. јула.
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У међувремену, настављају се дискусије о 21. пакету санкција.
(Срна)
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