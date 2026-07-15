Logo

ЕУ и даље без договора о новом пакету санкција Русији

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 18:50

Коментари:

0
ЕУ и даље без договора о новом пакету санкција Русији

Неименовани дипломата ЕУ изјавио је да изасланици ЕУ нису постигли договор о 21. пакету санкција Русији.

Исти извор наводи да су се изасланици ЕУ сагласили да задрже горњу границу цијене руске нафте непромијењеном на нивоу од 44,10 долара по барелу до 23. јула.

илу-аутомобил-29062026

Регион

Ако крећете аутомобилом у Црну Гору ово морате знати: Једна грешка вас може коштати 2.000 евра

У међувремену, настављају се дискусије о 21. пакету санкција.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

санкције

Европска унија

Русија

Коментари (0)

Прочитајте више

Облачно вријеме и олуја

Друштво

Метеоролози упозорили: Ево шта нас очекује у наредним сатима

3 ч

0
Аутомобил њемачке полиције

Свијет

Мушкарац пуцао на полицајце, па услиједио крвави обрачун: Хаос испред супремаркета

3 ч

0
Прогноза Severe Weather Europe на којој се види планета Земља са утицајем Ел Нињо

Економија

Стиже нови талас поскупљења: Ел Нињо поново диже цијене

3 ч

0
Стаматис Мораитис стоји испод дрвета.

Свијет

Љекари му рекли да има још неколико мјесеци живота, он живио још 40 година: ''Помогло је вино''

3 ч

0

Више из рубрике

Аутомобил њемачке полиције

Свијет

Мушкарац пуцао на полицајце, па услиједио крвави обрачун: Хаос испред супремаркета

3 ч

0
Стаматис Мораитис стоји испод дрвета.

Свијет

Љекари му рекли да има још неколико мјесеци живота, он живио још 40 година: ''Помогло је вино''

3 ч

0
Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Свијет

Захарова: Западне земље желе контролу над природним ресурсима Украјине

3 ч

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Свијет

По Интерполовој потјерници ухапшени Црногорац и Турчин

3 ч

0

  • Најновије

21

13

Просидба у српском граду као из бајке: Младић одушевио гестом

21

09

Трамп: Не желим преговоре, напади на Иран биће настављени

21

01

Нивес Целзијус: Поведи ме на адресу "Инферно 666"

20

57

Након мајке и бебе, отац подлегао повредама: Малољетно дијете и даље у тешком стању

20

44

Ово су најмоћније државе свијета у 2026. години

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима