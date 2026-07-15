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Мушкарац пуцао на полицајце, па услиједио крвави обрачун: Хаос испред супремаркета

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 18:11

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Аутомобил њемачке полиције
Фото: Markus Spiske/Pexels

Полиција је у њемаком граду Дрездену ранила мушкарца (41) након што је према наводима истражилаца пуцао на полицајце испред супермаркета. Повријеђени мушкарац пребачен је у болницу, а истрага о инциденту је у току.

Како преноси њемачки Билд, полиција је око 8.20 часова добила пријаву грађана да се испред продавнице налази наоружана особа. На мјесто догађаја одмах су упућене специјалне јединице за интервенције у високоризичним ситуацијама.

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Према информацијама полиције, припадници снага безбједности затекли су мушкарца са оружјем које је личило на мушкету. Убрзо након доласка полиције, он је из тог оружја отворио ватру према полицајцима, због чега су они одговорили употребом службеног оружја и ранили га.

Портпарол полиције изјавио је да је мушкарац, за ког се наводи да је турски држављанин, током инцидента узвикнуо "Алаху акбар". Након што је погођен, полицајци су га савладали, пружили му помоћ и превезли у болницу.

Против њега је покренута истрага због пријетњи и кршења закона о оружју. Истовремено, надлежни испитују околности полицијске интервенције, укључујући колико је полицајаца пуцало и да ли је употреба ватреног оружја била оправдана.

Истражиоци такође провјеравају да ли је оружје које је мушкарац носио било исправно и да ли је користио праву муницију.

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Подручје око супермаркета и даље је ограђено због увиђаја. За сада није познато због чега се мушкарац налазио испред продавнице нити да ли је имао било какав сукоб са запосленима. Полиција је саопштила да више не постоји опасност по грађане.

(Курир)

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Тагови :

Њемачка

Пуцњава

Полиција

Рањен мушкарац

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