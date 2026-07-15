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Возио са 3,30 промила: Ухапшен држављанин БиХ

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 17:44

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Ауто брзо вози на путу.
Фото: Pexels/Max Avans

Службеници саобраћајне полиције у Бару ухапсили су данас Д.К. (54), држављанина Босне и Херцеговине, након што је утврђено да је управљао возилом под дејством алкохола.

Како је саопштено из Управе полиције Црне Горе, возач је заустављен током редовне контроле, након чега је алкотестиран.

Утврђено је да је имао 3,30 промила алкохола у организму, због чега је ухапшен.

хапшење, лисице

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Из полиције су навели да ће против њега бити предузете законом прописане мјере.

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Тагови :

хапшење

Држављанин БиХ

Црна Гора

Алкохол

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