Возио са 3,30 промила: Ухапшен држављанин БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Службеници саобраћајне полиције у Бару ухапсили су данас Д.К. (54), држављанина Босне и Херцеговине, након што је утврђено да је управљао возилом под дејством алкохола.
Како је саопштено из Управе полиције Црне Горе, возач је заустављен током редовне контроле, након чега је алкотестиран.
Утврђено је да је имао 3,30 промила алкохола у организму, због чега је ухапшен.
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Из полиције су навели да ће против њега бити предузете законом прописане мјере.
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