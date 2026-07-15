Цијене у Хрватској надмашиле Грчку и Шпанију, ево шта туристима највише смета

Аутор:АТВ редакција
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Хрватска је, према подацима Еуростата, међу најскупљим медитеранским дестинацијама када је ријеч о ресторанима и хотелима, а туристи се, према анализи више од 1,6 милиона рецензија, најчешће жале управо на високе цијене.
Наиме, подаци показују да су ресторани и хотели у Хрватској скупљи су него у Шпанији и Грчкој, а од свих медитеранских дестинација најјефтинија је Турска.
Занимљиву анализу цијена направио је Euronews Business, и то на основу података Еуростата. Анализу је објавио и један хрватски технолошки предузетник који је на Googleu и Bookingu анализирао 1,62 милиона рецензија гостију који су боравили на Медитерану те закључио да се у Хрватској највише жале на цијене, и то управо у ресторанима, преноси Данас.хр.
"Тек сам стигла прије три сата, али мислим да је овдје веома скупо јер ме само ова боца воде коштала 3,50 евра (око 6,85 КМ)", каже Ива с Малте.
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"Ја сам стигао из Холандије. Очекивао сам да ће цијене бити ниже, али су више него што сам мислио", каже Тимон.
"Ресторани су били најскупљи дио боравка у Хрватској", каже Ивет из Јужне Африке, а с њом се слаже и Линда.
То су примијетили и гости, али и Еуростат. Према подацима за 2025. годину, гдје је просјек Европске уније индекс 100, ово је поредак цијена смјештаја и ресторана на Медитерану, од најјефтинијих до најскупљих:
"Са индексом 73,6 најповољнији је Португал. Слиједе Турска, Шпанија, а златну средину са индексом 86,1 заузима Грчка. Хрватска је на трећем мјесту са индексом 89,6. Скупљи смјештај и ресторане од Хрватске имају само Италија и, на првом мјесту, Француска."
"Хрватска је забиљежила раст индекса цијена у угоститељству и хотелијерству у односу на упоредиве медитеранске земље искључиво због раста оперативних трошкова, односно улазних трошкова. Поскупјели су енергија, радна снага и храна", каже економски аналитичар Петар Вушковић.
И цијене хране у Хрватској су изнад просјека Европске уније. Намирнице су скупље само у Француској, Грчкој и Италији. С друге стране, туристи су храну плаћали мање у Португалу, Шпанији и Турској.
"Локалне продавнице су скупе, али ако одете даље од обале, цијене су ниже", каже Кефин из Холандије.
Еуростат није упоређивао туристичка средишта, већ националне просјеке. Тако у хрватски просјек улазе и Загреб, Славонија или Лика, баш као што у грчки улазе и Атина и мања острва.
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"Да ли сте истраживали Атину, Миконос, Санторини, Хвар, Загреб, Дубровник? Да ли су то биле високе или ниске цијене у сезони или ван сезоне? Да ли је ријеч о хотелима са четири или пет звјездица?", пита савјетница за туризам у Грчкој Данијел Рудић.
Она због посла у туризму једном годишње обиђе све земље обухваћене овим истраживањем.
"Када говоримо о ванпансионској потрошњи, ту дефинитивно видимо највећи раст цијена и морамо рећи да Хрватска и даље предњачи", сматра Рудићева.
Хрватска предњачи и по цијенама алкохола. На првом мјесту је Турска, друга је Грчка, а Хрватска је трећа. То значи да је алкохол јефтинији у Португалу, Француској и Шпанији него у Хрватској, док је најјефтинији у Италији.
Када је ријеч о риби и морским плодовима, најскупља је Грчка. Хрватска је на другом мјесту, док је Француска трећа. То значи да су риба и морски плодови у Хрватској скупљи него у Турској, Италији, Шпанији и Португалу.
"Када говоримо о перцепцији туристичке дестинације, узимају се у обзир три критеријума за поређење – цијена смјештаја, цијена хране и цијена пића. У суштини, Хрватска губи своју конкурентност на Медитерану", каже Вушковић.
Међутим, када се упореде укупне цијене више од 2.000 производа и услуга, најскупља је, као и у већини категорија, Француска, која је уједно једина земља изнад европског просјека. Слиједе Италија, Шпанија, Грчка и Португал, док је Хрватска на шестом, претпосљедњем мјесту са индексом 78,4. Јефтинија од Хрватске једино је Турска.
То су били подаци Еуростата, а слиједи утисак самих туриста. Њега је уз помоћ вјештачке интелигенције израчунао предузетник Иван Иванковић, који је анализирао више од 1,6 милиона рецензија из пет медитеранских земаља. Ово су његови најважнији закључци за Хрватску.
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„Притужба број један је цијена, уз највећи удио ријечи ‘прескупо’ међу свих пет земаља. На ‘само готовина’ гости се жале четири до седам пута чешће него другдје. Вода је најскупља на Медитерану“, написао је Иванковић на LinkedInu.
Његова анализа показала је и да је Хрватска најлошије оцијењена када је ријеч о коришћењу клима-уређаја, осјећају да је све прескупо, доступности и цијени паркинга, као и величини порција у ресторанима. Јер, гост ће се увијек вратити тамо гдје ће за свој новац добити највише.
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