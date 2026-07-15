Кобна рутина: Откривен разлог смрти бившег фудбалског репрезентативца (44)

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Румунска јавност и свијет фудбала и даље су у шоку након изненадне смрти Габријела Габија Мурешана (44), бившег репрезентативца ове земље и троструког шампиона са екипом Клужа.
Неколико дана након трагедије, званично је откривен узрок његове смрти који је потврдила замјеница градоначелника општине Аполд, Ангела Стан.
Како преносе румунски медији, Мурешан је преминуо услед срчаног удара који је доживио током пливања у језеру.
Трагедија се догодила прошле сриједе, након што је Мурешан, који је од 2020. године обављао функцију градоначелника мјеста Аполд, отишао на сауну са локалним свештеником. То је била њихова уобичајена рутина – након сауне би услиједило купање у језеру на излазу из села Шаеш.
Свијет
Детаљи тешког убиства у Њемачкој: Хрват пресудио својој жени насред улице
Међутим, овог пута фудбалер није изашао из воде. Према свједочењу свештеника који је био присутан, потрага за Мурешаном трајала је три сата прије него што је његово тијело извучено на обалу.
"Свако вече је ишао у сауну, а потом на пливање у језеро. Доживио је срчани удар и то је био крај. Цијела заједница је у апсолутном шоку, ово је огромна трагедија", изјавила је Ангела Стан за портал Фанатик.ро.
Додатне детаље донела је "Романиа ТВ", наводећи да је обдукција показала присуство срчаних проблема којих ни Мурешан ни његова породица нису били свјесни. Управо је та скривена мана, у комбинацији са наглом промјеном температуре (сауна-језеро), довела до фаталног инфаркта и посљедичног утапања.
Габи Мурешан оставио је дубок траг у румунском фудбалу. Био је стуб везног реда златне генерације Клужа са којом је освојио три титуле шампиона државе, три Купа и два Суперкупа Румуније. За национални тим своје земље уписао је девет наступа.
Након завршетка спортске каријере, посветио се локалној политици и посљедњих шест година успешно је водио општину Аполд.
Мурешан је сахрањен у недељу, 12. јула, у мјесту којем је служио као градоначелник, уз присуство великог броја пријатеља, бивших саиграча и неутешних суграђана, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
18
11
18
09
18
02
17
54
17
44
Тренутно на програму