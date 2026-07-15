Трансфер из Лакташа у Војводину: Башић потписао са вицешампионом Србије

Аутор:Иван Драгичевић
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Досадашњи фудбалер Лакташа Срђан Башић потписао је уговор са Војводином и клуб из Прве лиге Републике Српске приходоваће новац од обештећења.
Башић има 20 година, прије Лакташа наступао је за Текстилац и Борац из Козарске Дубице, а добрим играма у екипи Лакташа заслужио је трансфер у Војводину. Новосађани су послали Башића на позајмицу у Вршац, који наступа у Првој лиги Србије. Прикључио се саиграчима на Златибору, гдје су фудбалери Вршца на припремама.
Башић је прошле сезоне био понајбољи фудбалер Лакташа, са 13 голова дијелио је треће мјесто на листи најбољих стријелаца лиге.
- Ово је највећи излазни трансфер у историји клуба. Ово је потврда да се предан рад исплати. Развој играча и спортска визија препознају се на највећој сцени. Башић је играма, головима и залагањем оставио неизбрисив траг у нашем клубу и дошло је вријеме за нови корак у његовој каријери. Желимо му много среће у каријери - стоји у саопштењу Фудбалског клуба Лакташи.
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