Кошаркаш Лазар Мутић за АТВ о повратку у најјачу европску лигу: Остварио сам дјечачки сан

Аутор:Иван Драгичевић
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Добре игре у прошлој сезони препоручиле су Лазара Мутића за најбољу европску лигу. Бањалучанин се послије десет година враћа у шпанску Ендесу.
Носиће дрес Андоре и како каже, радује се новом изазову. Период адаптације не би требао да траје, будући да је већ са 14 година стигао у академију мадридског Реала, говори шпански језик и одлично познаје прилике на Пиринејима.
- Мој повратак у Шпанију послије десет година. Остварење дјечачког сна. Откако сам 14 година стигао у Реал Мадрид, маштао сам о овоме и то је био циљ. Није се одмах остварило, морао сам заобилазним путем. Није увијек било лако, али је осјећај послије свега диван. Тамо ми ништа није страно, много времена сам провео у Шпанији. И сам си рекао да је најбоља лига у Европи, вјерујем да ћу се лакше адаптирати него у Литванији. Јесте да су нека правила мало другачија и да је кошарка на врхунском нивоу, али сам спреман, говорим језик, познајем менталитет тако да би требало брзо да се привикнем на нову средину - рекао је Мутић за АТВ.
Најбоље партије стигле су на највишем нивоу такмичења за сада. Носећи дрес Лиеткабелиса наступао је у Еврокупу и литванском првенству.
- Хвала тренеру Ненаду Чанку на прилици и бројним разговорима. Искуство се стиче утакмицама, тако сам и ја констатно напредовао. Добио сам прилику у два јака такмичења, захвалан сам клубу и мислим да сам узвратио на прави начин играма на паркету - додао је Бањалучанин.
Љето у Бањалуци проводи радно заједно са неколицином играча који паузу користе за рад на детаљима, све под будним око тренера Жарка Милаковића. Обавезама у Андори прикључиће се средином августа.
- Одржавамо форму током паузе. Радимо на стварима које можда нису биле најбоље током сезоне. Увијек се трудимо да нешто поправимо да будемо бољи играчи. Ту је доста добра екипа и помажемо једни другима да спремни дочекамо сезону - истакао је Мутић, нови кошаркаш Андоре.
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