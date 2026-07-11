Јахорина: Млади кошаркаши брусе таленат

Аутор:АТВ редакција
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Шкрипање патика, звиждуци и лупкање кошаркашким лоптама, и овог љета се могу чути на готово сваком спортском терену на Јахорини. Кошаркашки камп "Grawe three points" сваке године окупи преко 450 младих кошаркаша и кошаркашица жељних стицања нових вјештина. Међу њима су Миња и Софија.
Тренер Динко Бакић већ 14 година дијели своје знање на овом кампу. Не крије задовољство када на терену види и нека позната лица.
„Сад су се појавили и синови неких које сам ја тренирао почетком кампа, толико то већ дуго траје. Седам дана и није баш неки период да се то лако може уочити, али сам сигуран да одавде понесу информације које им користе током сезоне да у оквиру својих клубова имају неку основу за даљи напредак“, рекао је тренер Динко Бакић.
На Јахорину су пристигли и дјечаци из разних дијелова Републике Српске. Не крију одушевљење и најављују поновни долазак на камп.
„Баш ми се свиђа камп, ово ми је први пут овде, баш сам се нашао. До понедељка и враћам се у Бања Луку. Што се тиче тренинга, тренер је сјајан и штосе тиче дружења имамо слободну вољу да радимо шта хоћемо. Апсолутно сматрам да треба да траје дуже, бар неких десет дана“, рекле су нам Миња и Софија.
Током 25 година постојања, кроз камп је прошло неколико хиљада полазника, а организатори не крију задовољство што је баш њихов камп препознат у земљи и региону, као полазна тачка за правилан развој младих кошаркаша.
„Ове године ће проћи око 400 до 450 дјевојчица и дјечака из читаве Босне и Херцеговине, а имамо и госте из иностранства, имамо и тренере из иностранства, значи једна међународна академија гдје се дјеца у седмогодишњем циклусу рада сусрећу са другим начином рада, са дружењем, са дјецом из других култура, из других крајева, из других градова. Дакле отприлике једна заокружена прича, једна права кошаркашка академија“, рекао је Жељко Крунић, организатор кампа.
Овогодишњи камп завршава се 28. августа традиционалним турниром који се одржава већ 13 година. На турниру ће наступати познате екипе из Републике Српске и Србије, а једна од њих су КК "Игокеа" и КК "Партизан" из Београда.
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