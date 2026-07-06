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Јокић: Желим до краја живота да играм за Денвер

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 22:11

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Нагетси Јокић НБА кошарка
Фото: Tanjug/AP Photo/Matt Krohn

Капитен кошаркашке репрезентације Србије Никола Јокић изнио је утиске после тријумфа над Босном и Херцеговином у Београду.

"Орлови" су прву фазу квалификација окончали тријумфом од 94:81.

Јокић је меч завршио са трипл-даблом. Имао је 20 поена, 11 асистенција и 10 скокова.

"Мислим да смо добро отворили утакмицу, за разлику од Швајцарске. Лоше смо почели друго полувријеме, али брзо смо вратили контролу и завршили утакмицу", рекао је Јокић.

Никола Јовић је био сјајан и убацио је чак 32 поена.

"Играо сам са њим већ пар година. Очекујем то од њега, знам шта може да уради и надам се да ће овако да игра у будућности".

Сви се питају шта ће бити са новим уговором у Денверу.

"Моја идеја и жеља је да останем у Денверу, вјероватно ћу потписати сљедеће године. Моја жеља је да играм до краја живота у Денверу, а на њима је да ли ће дати понуду или неће", истакао је Никола, преноси Б92

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Тагови :

Никола Јокић

Денвер Нагетс

кошаркаш

Орлови

Србија

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