Јокић: Желим до краја живота да играм за Денвер

Аутор:АТВ редакција
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Капитен кошаркашке репрезентације Србије Никола Јокић изнио је утиске после тријумфа над Босном и Херцеговином у Београду.
"Орлови" су прву фазу квалификација окончали тријумфом од 94:81.
Јокић је меч завршио са трипл-даблом. Имао је 20 поена, 11 асистенција и 10 скокова.
"Мислим да смо добро отворили утакмицу, за разлику од Швајцарске. Лоше смо почели друго полувријеме, али брзо смо вратили контролу и завршили утакмицу", рекао је Јокић.
Никола Јовић је био сјајан и убацио је чак 32 поена.
"Играо сам са њим већ пар година. Очекујем то од њега, знам шта може да уради и надам се да ће овако да игра у будућности".
Сви се питају шта ће бити са новим уговором у Денверу.
"Моја идеја и жеља је да останем у Денверу, вјероватно ћу потписати сљедеће године. Моја жеља је да играм до краја живота у Денверу, а на њима је да ли ће дати понуду или неће", истакао је Никола, преноси Б92
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