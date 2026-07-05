Сребро сија као злато, Америка прејака за Србију

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Кошаркашка репрезентација Србије до 17 година није успјела да европском дода и свјетско злато. Екипа Стевана Мијовића поражена је у финалу Свјетског првенства од САД-а 107:81.
Ипак, сјајан отпор који су пружили ови момци је за сваки респект.
Држали су се Орлићи у првом полувремену, али је Америка у трећој дионици стекла недостижну предност.
Никола Кустурица био је најефикаснији актер меча са 37 поена и девет скокова. Американце је предводио Розер Џуниор са 23 поена.
Изабрана је идеална петорка шампионата коју чине Бумће Бумће и Бекам Блек из САД-а, Лук Пол из Аустралије, Омер Кутлај из Турске и Никола Кустурица.
МВП је Жоаким Бумће Бумће иначе Кустурицин саиграч из Барселоне.
Бронзану медаљу освојила је Аустралија која је била боља од домаћина Турске резултатом 77:69
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