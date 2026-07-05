Logo

Сребро сија као злато, Америка прејака за Србију

05.07.2026 21:29

Коментари:

0
Млади кошаркаши Србије
Фото: КСС

Кошаркашка репрезентација Србије до 17 година није успјела да европском дода и свјетско злато. Екипа Стевана Мијовића поражена је у финалу Свјетског првенства од САД-а 107:81.

Ипак, сјајан отпор који су пружили ови момци је за сваки респект.

Држали су се Орлићи у првом полувремену, али је Америка у трећој дионици стекла недостижну предност.

Никола Кустурица био је најефикаснији актер меча са 37 поена и девет скокова. Американце је предводио Розер Џуниор са 23 поена.

Изабрана је идеална петорка шампионата коју чине Бумће Бумће и Бекам Блек из САД-а, Лук Пол из Аустралије, Омер Кутлај из Турске и Никола Кустурица.

МВП је Жоаким Бумће Бумће иначе Кустурицин саиграч из Барселоне.

Бронзану медаљу освојила је Аустралија која је била боља од домаћина Турске резултатом 77:69

Подијели:

Таг :

кошарка

Коментари (0)

Више из рубрике

Србија-Турска Свјетско првенство

Кошарка

Србија не треба да страхује за будућност: Млади кошаркаши у финалу Свјетског првенства

1 д

1
Млади Кошаркаши Србије

Кошарка

Србија у полуфиналу Свјетског првенства

2 д

0
Србија се мучила 30 минута, па прегазила Швајцарску! Јокић и Јовић доминирали

Кошарка

Србија се мучила 30 минута, па прегазила Швајцарску! Јокић и Јовић доминирали

3 д

0
Posle osam sezona, jednog šampionskog prstena i bezbroj oborenih rekorda, era Lebrona Džejmsa u Los Anđeles Lejkersima je završena.

Кошарка

Крај "краљеве" ере у Лос Анђелесу: Како ћемо памтити Лебронове Лејкерсе?

3 д

0

  • Најновије

22

16

Огласио се Блануша након што је Станивуковић одустао од кандидатуре

22

03

Цвијановић: Веза Српске и Србије чврста, снага народа је у јединству

21

59

Из Орлова у Америку, Хана Предојевић каријеру наставља на Кембл Универзитету

21

56

Више од милион марака за реконструкцију алеје Козарског одреда

21

47

Оставили фирме да би у Српској градили манастир

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима