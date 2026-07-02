Србија се мучила 30 минута, па прегазила Швајцарску! Јокић и Јовић доминирали

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркашка репрезентација Србије остварила је побједу у петом колу квалификација за Мундобаскет, пошто је у Фрибургу савладала Швајцарску, резултатом 97:73.
Дуго се домаћа селекција држала у игри, а све до саме завршнице, Србија није никако могла до двоцифреног плуса.
Ипак, на погон Николе Јокића и његовог имењака Јовића, Орлови су срушили крајем треће и почетком четврте дионице и на крају су дошли до тријумфа.
Јокић је бриљирао у Фрибургу и меч је завршио са 22 поена, 14 скокова и седам асистенција, исти поентерски учинак имао је Јовић, док је Никола Танасковић додао 16 поена. Двоцифрен је био и Алекса Аврамовић са 13 поена, док је Стефан Момиров додао 11.
Са друге стране је Александер Шумахер имао 19 поена, док је Селим Фофана меч окончао са 15.
Почело је јако добро на обје стране, Јокић је уписао Србију на семафор, а управо је он држао Орлове у првој дионици, у којој је стигао већ до осам поена. Имала је Србија предност све вријеме, али је дозволила у финишу првог квартала и ривалу да се разигра.
Након тројке Шумахера је Алимпијевић позвао минут одмора, на ком је замјерио Србији на лошој одбрани, али ни то није зауставило бека домаће селекције, који је серијом у финишу прве четвртине примакао Швајцарце на само минус три (30:27).
Поново је дјеловало да Србија може да се одлијепи, у пар наврата је током друге четвртине стигли су Орлови и до плус осам, али никако није могао до двоцифрене разлике.
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Још једном се то Србији обило о главу, смањио је домаћин на само два разлике, али је Ђуришић тројком поставио коначних 49:44 за Србију у првом полувремену.
Дјеловало је да ће се Србија до краја мучити са Швајцарском, баш као што је то био случај и у Београду. Радио је Јокић све на терену, али домаћин никако није желио да попусти – све су убацивали у кош и држали се у игри, готово до самог краја треће четвртине, пише Спортал.
Ипак, у тим моментима је кренула серија Орлова. Разиграо се Јовић, дошли су Орлови до лаких поена из контре, а када је на семафору писало 77:63, било је јасно да ће славити у Фрибургу.
До краја су Орлови одиграли за навијаче, који су дошли у великом броју, а до краја су успјели да Швајцарцима нанесу убједљив пораз (97:73).
Србија је сада на скору 3-2, а у шестој рунди ће у Београду дочекати Босну и Херцеговину. Са друге стране, Швајцарска има свих пет пораза.
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