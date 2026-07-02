Крај "краљеве" ере у Лос Анђелесу: Како ћемо памтити Лебронове Лејкерсе?

Аутор:АТВ редакција
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Послије осам сезона, једног шампионског прстена и безброј оборених рекорда, ера Леброна Џејмса у Лос Анђелес Лејкерсима је завршена.
Четвороструки НБА шампион обавијестио је клуб да ће каријеру наставити у другој средини, чиме се спушта завјеса на једно од најпраћенијих поглавља у модерној историји НБА.
Одлазак Леброна означава крај једног циклуса, али и почетак новог за Лејкерсе, који су још прошле године јасно показали да будућност франшизе виде у Луки Дончићу.
Када је Леброн 2018. године стигао у Лос Анђелес, то није био само један од највећих трансфера у историји лиге.
Лејкерси су тада годинама били далеко од шампионске борбе, а његов потпис означио је повратак клуба у центар НБА пажње.
Млади тим предвођен Брендоном Инграмом, Лонзом Болом, Кајлом Кузмом и Џошом Хартом завршио је са само 37 победа, док је Леброн први пут у каријери имао озбиљније проблеме са повредама.
Тај потез одмах је дао резултат – Лејкерси су 2020. године освојили НБА титулу у "мЈехуру" у Орланду, а Леброн је још једном показао зашто га многи сматрају највећим кошаркашем свих времена.
То је питање које ће годинама дијелити навијаче.
Лејкерси нису обична франшиза. Клуб са 17 шампионских титула навикао је навијаче да размишљају искључиво о трофејима.
У том контексту, један прстен за осам година може дјеловати скромно, посебно када се пореди са учинцима Меџика Џонсона, Карима Абдула-Џабара, Кобија Брајанта или Шакила О'Нила, који су освајали више шампионата у дресу славног клуба.
Thank you, LeBron 💜💛 pic.twitter.com/SW910ZVqSu— Los Angeles Lakers (@Lakers) June 30, 2026
Леброн је у Лос Анђелес стигао са 34 године, након што је највећи дио каријере већ провео у Кливленду и Мајамију.
Играо је у ери највеће конкуренције, са лигом у којој због саларy цапа готово да више нема вишегодишњих династија.
Последњих година готово свака сезона доноси новог шампиона, што довољно говори колико је данас тешко освојити и једну титулу.
Уз то, највећи део мандата провео је са Ентонијем Дејвисом, док је тек пред крај добио Луку Дончића за саиграча.
Због повреда, тај тандем никада није добио праву прилику да покаже пуни потенцијал.
Без обзира на тимске резултате, Лебронов индивидуални учинак био је импресиван.
За осам сезона у дресу Лејкерса постигао је више од 12.400 поена, уз готово 3.700 скокова и више од 3.800 асистенција.
Просечно је бележио 25,9 поена, 7,9 асистенција и 7,7 скокова по утакмици, а за то време чак осам пута наступио је на Ол-стар мечу и седам пута био изабран у једну од идеалних НБА петорки.
Посебну тежину тим бројкама даје чињеница да их је остварио између 34. и 41. године живота, у периоду када већина великих играча одавно заврши каријеру или има знатно мању улогу.
Долазак Луке Дончића у фебруару 2025. године био је сигнал да Лејкерси размишљају дугорочно.
Словеначки ас постао је ново лице франшизе, док је Леброн све више прихватао улогу треће опције у нападу, иза Дончића и Остина Ривса.
Иако је и даље показивао да може да одлучује утакмице, било је јасно да године чине своје, а његов уговор вредан више од 50 милиона долара озбиљно је ограничавао могућност управе да око три звезде изгради тим способан да нападне нову титулу.
После елиминације од Оклахома Сити Тандера у плеј-офу постало је јасно да су и Леброн и Лејкерси стигли до раскрснице.
Леброн још нема намеру да заврши каријеру.
Напротив, очекује се да у 24. НБА сезони обуче дрес новог клуба, а као најчешће дестинације помињу се Голден Стејт, Мајами, Кливленд па и Денвер.
Спреман је и на финансијски уступак уколико ће тако повећати шансе за освајање пете шампионске титуле.
С друге стране, Лејкерси први пут послије много година улазе у сезону без Леброна као централне фигуре.
(Б92)
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