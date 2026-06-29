Екипа „3×3 Елинг Теслић” освојила турнир А категорије у Добоју

Аутор:Никола Лучић
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Екипа „3×3 Елинг Теслић” освојила је турнир А категорије у Добоју, који је одигран у склопу званичне 3×3 Лиге Републике Српске. Теслићани су у изузетно узбудљивом финалу срушили актуелног браниоца титуле, екипу „Стоматологија Зрнић”, резултатом 21:16.
Побједнички тим наступио је у саставу Милан Давидовић, Марко Блаза, Срђан Адамовић и Виктор Благовчанин. Јунак тријумфа и уједно најкориснији играч (МВП) турнира у Добоју је Милан Давидовић.
Да је финале оправдало очекивања потврђују и ријечи Срђана Адамовића, који није крио одушевљење након освајања трофеја на који су чекали три године.
„Трећа срећа. Три године заредом играмо финале овдје у Добоју и коначно смо стигли до шампионског пехара. Наспрам себе смо имали екипу коју одлично познајемо и са којом се редовно срећемо на лигашким теренима. Овог пута спортска срећа је преломила на нашу страну”, изјавио је након меча Адамовић.
Сребрна медаља припала је екипи за коју су играли Стефан Милошевић, Арсеније Вучковић, Недим Мустафица и Александар Иветић, док је треће мјесто била екипа „Златарна Дар”, Лука Ћишић, Марко Војводић, Огњен Мандић и Огњен Петровић.
Узбуђења није мањкало ни на теренима Б категорије. Протеклог викенда одигран је премијерни турнир ове серије у Трну, а побједнички пехар подигла је екипа „Qуицк Солутион”.
Састав који чине Стефан Милошевић, Лука Јовичић, Арсеније Вучковић и Александар Иветић демонстрирао је сјајну кошарку и заслужено стигао до златног одличја.
Љубитеље 3×3 кошарке у Републици Српској током јула очекује згуснут распоред и врхунски баскет, јер лига гостује широм градова и општина.
Турнири елитне, А категорије играће се према сљедећем распореду:
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