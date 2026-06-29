Језив призор код Бањалуке: У Врбасу пронашли тијело непознатог мушкарца

Фото: Pixabay

У ријеци Врбас у насељу Рекавице код Бањалуке, пронађено је тијело за сада непознатог мушкарца, сазнаје Српскаинфо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.