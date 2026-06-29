Језив призор код Бањалуке: У Врбасу пронашли тијело непознатог мушкарца

Аутор:АТВ редакција
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У ријеци Врбас у насељу Рекавице код Бањалуке, пронађено је тијело за сада непознатог мушкарца, сазнаје Српскаинфо.
Идентитет настрадалог још није утврђен, као ни околности под којима је дошло до утапања.
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Обавијештена је полиција, а након увиђаја биће познато више детаља.
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Истрагом у овом случају руководи Окружно јавно тужилаштво Бањалука.
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