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Језив призор код Бањалуке: У Врбасу пронашли тијело непознатог мушкарца

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 12:01

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

У ријеци Врбас у насељу Рекавице код Бањалуке, пронађено је тијело за сада непознатог мушкарца, сазнаје Српскаинфо.

Идентитет настрадалог још није утврђен, као ни околности под којима је дошло до утапања.

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Обавијештена је полиција, а након увиђаја биће познато више детаља.

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Истрагом у овом случају руководи Окружно јавно тужилаштво Бањалука.

(Српскаинфо)

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Тагови :

Врбас

Бањалука

пронађено тијело

утапање

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