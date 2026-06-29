Предложен притвор за Бањалучанина, осумњичен за насиље над мајком

Аутор:АТВ редакција
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Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци предложио је данас Основном суду у овом граду да одреди притвор Бањалучанину чији су иницијали М.М. /46/ осумњиченом за насиље над мајком.
Из Тужилаштва је саопштено да је лице осумњичено да је у петак, 26. јуна, дрским и безобзирним понашањем угрозио спокојство и тјелесни интегритет своје мајке.
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О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиће судија за претходни поступак Основног суда у Бањалуци.
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