Бањалучка полиција потврдила: Једна особа погинула у удесу!

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа је погинула у несрећи која се јуче 27. јуна догодила у бањалучком насељу Новоселија, потврђено је из ПУ Бањалука.
"На подручју Полицијске управe Бањалука, јуче 28. јуна евидентирано је једно кривично дјело, једно нарушавање јавног реда и мира, 13 саобраћајних незгода у којима је једно лице погинуло, а десет задобило тјелесне повреде и један пожар", саопштено је из полиције.
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Подсјећамо, незгода се догодила нешто иза 21 час у улици Крагујевачких и краљевачких жртава, а поред једне смртно страдале особе, друга је повријеђена.
На мјесто несреће су интервенисали и бањалучки ватрогасци.
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