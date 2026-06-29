Logo

Бањалучка полиција потврдила: Једна особа погинула у удесу!

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 10:02

Коментари:

0
Бањалучка полиција потврдила: Једна особа погинула у удесу!
Фото: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka

Једна особа је погинула у несрећи која се јуче 27. јуна догодила у бањалучком насељу Новоселија, потврђено је из ПУ Бањалука.

"На подручју Полицијске управe Бањалука, јуче 28. јуна евидентирано је једно кривично дјело, једно нарушавање јавног реда и мира, 13 саобраћајних незгода у којима је једно лице погинуло, а десет задобило тјелесне повреде и један пожар", саопштено је из полиције.

Удес Бањалука

Хроника

Тешка несрећа у Бањалуци: У језивом удесу погинула једна особа!

Подсјећамо, незгода се догодила нешто иза 21 час у улици Крагујевачких и краљевачких жртава, а поред једне смртно страдале особе, друга је повријеђена.

На мјесто несреће су интервенисали и бањалучки ватрогасци.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

удес

Бањалука

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)

Више из рубрике

Комби аустријске полиције.

Хроника

Пијани возач из БиХ покушао проћи кроз саобраћајну блокаду: Користи лажну ротацију

1 ч

0
Тешка несрећа у Бањалуци: У језивом удесу погинула једна особа!

Хроника

Тешка несрећа у Бањалуци: У језивом удесу погинула једна особа!

1 ч

0
Козарац: Од возача одузето возило због вожње под дејством алкохола

Хроника

Козарац: Од возача одузето возило због вожње под дејством алкохола

1 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Продужен притвор осумњиченом за насиље у породици

2 ч

0

  • Најновије

11

28

Стиже врхунац врућина: Температура до 40 степени, потом пљускови и невријеме

11

22

Почео састанак о обиљежавању 34 године од страдања Срба у средњем Подрињу и Бирчу

11

20

Мајка и њен 18 дана стар син извучени из рушевина: "То ме је мотивисало да останем будна"

11

17

Мора вратити новац студентима: Денис Прцић осуђен на три године затвора

11

15

Лидл стиже на још једну локацију у БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима