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Тешка несрећа у Бањалуци: У језивом удесу погинула једна особа!

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 09:41

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Тешка несрећа у Бањалуци: У језивом удесу погинула једна особа!
Фото: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka

Једна особа је погинула, а друга је повријеђена у саобраћајној незгоди која се догодила синоћ у Бањалуци, саопштено је из Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука.

Како су рекли бањалучки ватрогасци, незгода се догодила синоћ иза 21 час у у насељу Новоселија.

"Несрећа се догодила у улици Крагујевачких и краљевачких жртава", наводе из Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука.

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Тагови :

удес

Бањалука

Саобраћајна несрећа

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