Тешка несрећа у Бањалуци: У језивом удесу погинула једна особа!

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа је погинула, а друга је повријеђена у саобраћајној незгоди која се догодила синоћ у Бањалуци, саопштено је из Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука.
Како су рекли бањалучки ватрогасци, незгода се догодила синоћ иза 21 час у у насељу Новоселија.
"Несрећа се догодила у улици Крагујевачких и краљевачких жртава", наводе из Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука.
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