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Бициклисти по кршу и камењу у трци за сиром

Аутор:

Бојан Носовић
20.07.2026 21:05

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Бициклисти по кршу и камењу у трци за сиром
Фото: ATV

Преко крша и камењара на плус четрдесет и тако дуже од 4 километра , све то за један сирац сира. Традиционално по 15 пут у требињском селу Жаково одржана је бициклистичка трка „За сирац сира“. Иван Солдо из Посушја је на тешкој стази оставио све иза себе.

"Сваке године је јако врућине али сам више навикао, стаза је захтјевна доста има брда, спустеви су исто технички захтјевни тако да захтјева максималан напор", каже Иван Солдо из Посушја.

Напорно је било и дамама али одустајања није било.

"Изврсна је организација, јест да је било мало вруће али за нас спортисте је то само једна мала препрека коју ми наравно морамо прећи и ево круна тога свега је државно злато", каже Карла Кустура из Травника.

Требињски бициклистички клуб Вучији зуб је организатор ове трке. Задовољни су јер је све протекло у најбољем реду.

"Ево као што сте и рекли 15 трка јубиларна, пет година глуба, треће Државно првенство које смо организовали. Све је протекло у најбољем реду, оно што је увијек најбитније у свакој трци је да нема повреда", каже Александар Спаић, БК Вућији Зуб Требиње.

"Било је јако много ученика, упркос овој врућини херецеговачкој доста је било пријављених", каже Биљана Крталић, судија.

Одржане су трке у више категорија, такмичили су се малишани па рекреативце а онда је одржана главна трка која је и Државно првенство. Дан раније је одржана једна краћа трка.

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Тагови :

бициклистичка трка

Требиње

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