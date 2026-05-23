Бањалука овог викенда домаћин Run&More Weekend фестивала

АТВ
23.05.2026 08:45

VIVIA RUN & MORE WEEKEND
Фото: Ustupljena fotografija

Бањалука ће 23. и 24. маја бити домаћин још једног издања Вивиа Run&More Weekend фестивала, који ће на платоу Бањалучке арене окупити хиљаде учесника, рекреативаца, породица и љубитеља спорта из цијелог региона.

Фестивал почиње у суботу, 23. маја, програмом за најмлађе и рекреативце.

Тропиц Бамбини Маратон стартује у 10.00 часова, након окупљања учесника од 9.30 часова. У поподневним часовима биће одржан Интерспорт School Рун, чији је старт заказан за 17.45 часова, док вечерњи програм доноси атрактивни Персил Цолор Fun Рун, са стартом у 19.30 часова. Током цијелог дана учеснике и посјетиоце очекују забавни садржаји, дружење и „party тиме” програм.

Централни догађај фестивала биће одржан у нед‌јељу, 24. маја.

  • Окупљање учесника за све трке планирано је од 7.30 часова, док је заједнички старт трка:
  • НЛБ Бањалука Полумаратон (21К)
  • Имлек Протеин 10К
  • Нектар 5К Теам Рун
  • заказан за 8.00 часова.

Затварање фестивала планирано је у нед‌јељу, у 12.00 часова.

Пријатељи фестивала “Run&More Weekend ” су Вивиа, НЛБ Банка, Имлек, Нектар, Персил, Тропиц, Интерспорт, М:тел, Метромедиа Гроуп и Спорт Висион.

Генерални медијски покровитељ Радио-телевизија Републике Српске.

