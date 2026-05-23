Бањалука овог викенда домаћин Run&More Weekend фестивала

Аутор:АТВ
Коментари:0
Бањалука ће 23. и 24. маја бити домаћин још једног издања Вивиа Run&More Weekend фестивала, који ће на платоу Бањалучке арене окупити хиљаде учесника, рекреативаца, породица и љубитеља спорта из цијелог региона.
Фестивал почиње у суботу, 23. маја, програмом за најмлађе и рекреативце.
Тропиц Бамбини Маратон стартује у 10.00 часова, након окупљања учесника од 9.30 часова. У поподневним часовима биће одржан Интерспорт School Рун, чији је старт заказан за 17.45 часова, док вечерњи програм доноси атрактивни Персил Цолор Fun Рун, са стартом у 19.30 часова. Током цијелог дана учеснике и посјетиоце очекују забавни садржаји, дружење и „party тиме” програм.
Централни догађај фестивала биће одржан у недјељу, 24. маја.
Затварање фестивала планирано је у недјељу, у 12.00 часова.
Пријатељи фестивала “Run&More Weekend ” су Вивиа, НЛБ Банка, Имлек, Нектар, Персил, Тропиц, Интерспорт, М:тел, Метромедиа Гроуп и Спорт Висион.
Генерални медијски покровитељ Радио-телевизија Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Свијет
3 ч0
Бања Лука
15 ч0
Бања Лука
23 ч0
Бања Лука
23 ч3
Бања Лука
1 д0
Најновије
12
14
12
13
12
01
12
00
12
00
Тренутно на програму