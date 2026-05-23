Хороскоп за 23. мај: Једном знаку стиже новац, а ови морају хитно посјетити љекара

Аутор:АТВ
Дан пред нама доноси снажне планетарне аспекте који ће уздрмати емотивни и пословни живот већине хороскопских знакова.
Док звијезде појединима отварају врата за изненадне финансијске добитке, унапређења и судбинске романтичне сусрете на путовањима, други ће морати повући кочницу, избјећи тврдоглавост у везама и посебну пажњу посветити нарушеном здрављу и паду енергије. Сазнајте шта су планетарне констелације припремиле за Ваш знак у наставку.
На послу се фокусирајте на дугорочне циљеве јер вам звијезде пружају прилику за значајан напредак у каријери. Заузети нека избјегавају тврдоглавост, док слободни могу упознати интригантну особу преко пријатеља. Припазите на зглобове и кољена.
Финансијска ситуација се стабилизује, па је право вријеме да размислите о инвестицији коју сте дуго одлагали. Партнер очекује више пажње и њежности, а слободни ће кроз необавезан флерт открити нове романтичне могућности. Могуће су пролазне главобоље.
Ваши приједлози ће напокон бити прихваћени од стране надређених. Ако сте у вези, посветите вече заједничком хобију, док би слободни могли обновити контакт са особом из прошлости. Уносите више витамина.
Интуиција вам помаже да избјегнете лош пословни договор, стога се ослоните на свој унутрашњи осјећај. Заузети уживају у мирној породичној атмосфери, а слободни осјећају снажну привлачност према некоме из радног окружења. Контролишите унос шећера у организам.
Ваша амбиција избија у први план и привлачи пажњу важних сарадника који вам нуде сарадњу. Хармонија влада у вашем љубавном животу без обзира на статус, јер зрачите харизмом која никога не оставља равнодушним. Провјерите ниво гвожђа у крви.
Детаљна анализа пословних планова донијеће вам предност у односу на конкуренцију и осигурати похвалу. Слободни припадници знака биће позвани на занимљив излазак, док заузети рјешавају битно стамбено или породично питање. Потребан вам је квалитетнији сан.
Одличан период за потписивање уговора или рјешавање административних проблема који су вас оптерећивали. Заузети ће уживати у романтичној вечери, а слободни би могли ући у страствену везу са особом коју су тек упознали. Смањите конзумацију кофеина и соли.
Ваша упорност на радном мјесту се исплаћује кроз изненадни бонус или унапређење које нисте очекивали. Избјегавајте непотребне расправе са партнером због ситница, а слободни нека дају шансу особи која им се дуже вријеме удвара. Повећајте унос витамина Ц.
Очекује вас динамичан период пун нових информација, па се потрудите да останете фокусирани на приоритете. Слободни чланови овог знака доживјеће судбински сусрет на путовању, док заузети планирају проширење породице или заједнички одмор. Чувајте се прехладе и пропуха.
Озбиљан приступ обавезама доноси вам поштовање сарадника. Партнер вам пружа безусловну подршку у свему, а слободни ће схватити да је један пријатељ спреман за нешто више. Шетња у природи ће вам пријати.
Креативне идеје које имате могу потпуно промијенити ток вашег пословања ако их представите правим људима. Заузети уживају у слободи унутар односа, док ће слободни бити у центру пажње на друштвеном догађају. Обратите пажњу на вид и очи.
Сарадња са иностранством или рад на новим технологијама донијеће вам жељену професионалну сатисфакцију. Слободни ће добити романтичну поруку од обожаваоца, а заузети ће продубити емоционалну блискост кроз искрен разговор. Могућ је благи пад енергије, преноси Глас Српске.
