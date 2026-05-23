Стиже нагли скок температуре, погледајте гдје ће бити најтоплије

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас се очекује знатно топлије вријеме уз дуже сунчане периоде, док ће у Херцеговини и даље бити вјетровито, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Максимална температура ваздуха кретаће се од 23 до 27 степени Целзијусових. На југу земље жива у термометру пењаће се и до врелих 31 степен, док ће у вишим предјелима бити нешто свјежије, са температуром од 17 степени.
Пријеподне ће преовладавати претежно сунчано вријеме уз промјенљиву облачност. Од средине дана очекује се умјерен развој облачности у већини крајева, док је само локално на истоку могућа слаба и краткотрајна киша. Дуваће умјерен, на моменте и појачан вјетар сјеверних смјерова, док ће у Херцеговини на снази бити умјерена и јака бура.
Јутро у већини предјела протиче у знаку сунчаног времена уз малу до умјерену облачност, потврдили су подаци Федералног хидрометеоролошког завода.
Температуре ваздуха измјерене у 8.00 часова:
Бјелашница 3, Хан Пијесак и Мркоњић Град 11, Чемерно 12, Иван седло 13, Бањалука, Сански Мост и Сребреница 14, Соколац и Сарајево 15, Добој и Тузла 16, Ливно 17, Бијељина 18, Билећа 19, Градачац 20, Требиње 21, те Мостар 24 степена Целзијусова.
