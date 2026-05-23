Крвав траг води до Балкана: Пензионер мучен до смрти, ухапшен и држављанин БиХ

Деведесеттрогодишњи њемачки држављанин Ханс-Јирген В. из Келн-Нојбрика нападнут је и мучен до смрти у свом дому, а брутални злочин шокирао је тамошњу јавност.
Траг води до мушкараца с Балкана који су годинама познати полицији и који су, према писању медија, давно требали напустити Њемачку.
Безживотно тијело несрећног старца пронашла су његова дјеца 3. маја у спаваћој соби. Дочекала их је сцена страве – отац је лежао поред кревета, везан и брутално претучен. Како преноси „Фокус онлајн”, модрице на лицу, као и повреде главе, руку, леђа и рамена, указују на то да је пензионер тешко мучен прије смрти. Форензичари су констатовали да је смрт наступила усљед трауме тупим предметом у предјелу горњег дијела тијела и врата.
Из куће су однесени електрични бицикл, мобилни телефон, дебитна картица и вјенчани прстен жртве. Све ствари су биле разбацане, а ормари отворени, због чега истражитељи вјерују да је ријеч о координисаној акцији групе провалника. Како су ушли у кућу и даље је мистерија, јер су врата била закључана, а улазак кроз прозор спаваће собе немогућ.
Познато је да је старац живио сам, да је био наглув и потпуно беспомоћан. Посљедњи пут је виђен жив 2. маја ујутру када је бициклом отишао до пекаре, а тијело је пронађено тек наредног дана. Истрагу су покренули предмети жртве, укључујући и банкарску картицу, које је један пролазник пронашао на двадесетак минута хода од мјеста злочина.
ДНК трагови и отисци прстију повучени са одбачених опушака цигарета и предмета у кући довели су полицију до тридесетогодишњег држављанина Србије, Ненада А. Овај мушкарац иза себе има дебео досије због крађа, превара и изнуда, а из притвора је изашао средином априла ове године. Иако му је захтјев за азил одбијен и издат налог за депортацију, он је и даље боравио у Њемачкој. Ухапшен је након филмске потјере на ауто-путу А1 близу Ремшајда, када су полицајци присилили његов украдени аутомобил на заустављање и разбили стакла како би га савладали.
Надзорне камере откриле су и саучеснике. На снимцима се види Бајрам К. (36), рођен у Скопљу, који је полицији познат по сексуалном насиљу и саобраћајним прекршајима. Он је већ два пута депортован, али се илегално вратио у СР Њемачку. Лоциран је и ухапшен у Салцбургу, а током испитивања открио је остале чланове банде.
На основу његовог исказа, у избјегличком кампу у келнском насељу Милхајм ухапшен је држављанин Босне и Херцеговине. Ријеч је о лицу које је такође евидентирано због бројних имовинских деликата. Посебан бијес њемачке јавности изазвала је чињеница да му је боравак у земљи константно продужаван путем такозваних фиктивних дозвола, упркос томе што су власти биле упознате са његовом криминалном прошлошћу, преносе Независне.
