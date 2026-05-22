У Француској оборени рекорди: Температура већ преко 30 степени Целзијусових

Аутор:

АТВ
22.05.2026 21:56

Сунце у пустињи.
Фото: Pexel/Fabio Partenheimer

У више градова у Француској данас су оборени бројни температурни рекорди за мјесец мај, с обзиром да је ту земљу захватио топлотни талас.

То је, између осталог, случај у Ла Рошелу у департману Шарант-Маритим, на југозападу Француске, гдје је измјерено 32,8 степени Целзијусових, преноси телевизија БФМ.

Претходни рекорд за мај забиљежен је 2002. године, када је измјерено 32,5 степени Целзијусових.

Неколико километара даље, у граду Шато д’Олерон, температура је данас достигла 32,4 степен Целзијусових, чиме је надмашен претходни рекорд из 2025. године од 32,1 степени Целзијусових.

Сјеверније, у Вандеу, у мјесту Перије, такође је било веома топло, са 31,9 степени Целзијусових.

Посљедњи мајски рекорд од 31 степен Целзијуса забиљежен је 2022. године.

И у департману Кот-д’Армо, на сјеверозападу Француске оборени су рекорди, док је Сен-Бријеу мајски температурни рекорд само изједначен, са 29 степени Целзијусових.

У департману Манш, такође у Нормандији, у мјесту Брикибек, температура је премашила претходни рекорд из 2005. године за 0,2 степена достигавши 29,2 степени Целзијусових.

Генерално, широм Француске данас су забиљежене веома високе температуре.

(Телеграф.рс)

