У Француској оборени рекорди: Температура већ преко 30 степени Целзијусових

Аутор:АТВ
Коментари:0
У више градова у Француској данас су оборени бројни температурни рекорди за мјесец мај, с обзиром да је ту земљу захватио топлотни талас.
То је, између осталог, случај у Ла Рошелу у департману Шарант-Маритим, на југозападу Француске, гдје је измјерено 32,8 степени Целзијусових, преноси телевизија БФМ.
Друштво
За мјесец извучено 111 Лото шестица, ево колико је отишло у Српску
Претходни рекорд за мај забиљежен је 2002. године, када је измјерено 32,5 степени Целзијусових.
Неколико километара даље, у граду Шато д’Олерон, температура је данас достигла 32,4 степен Целзијусових, чиме је надмашен претходни рекорд из 2025. године од 32,1 степени Целзијусових.
Сјеверније, у Вандеу, у мјесту Перије, такође је било веома топло, са 31,9 степени Целзијусових.
Посљедњи мајски рекорд од 31 степен Целзијуса забиљежен је 2022. године.
Свијет
Небензја: Запад игнорише злочине кијевског режима
И у департману Кот-д’Армо, на сјеверозападу Француске оборени су рекорди, док је Сен-Бријеу мајски температурни рекорд само изједначен, са 29 степени Целзијусових.
У департману Манш, такође у Нормандији, у мјесту Брикибек, температура је премашила претходни рекорд из 2005. године за 0,2 степена достигавши 29,2 степени Целзијусових.
Генерално, широм Француске данас су забиљежене веома високе температуре.
(Телеграф.рс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
00
22
49
22
47
22
43
22
38
Тренутно на програму