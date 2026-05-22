Проглашено ванредно стање након напада на универзитет

Шеф администрације Луганске Народне Републике /ЛНР/ Леонид Пасечник увео је ванредно стање у овом региону након украјинског напада на универзитет у Старобељску у којем је убијено шест лица, а више десетине повријеђено.
"Донио сам одлуку о проглашењу регионалног ванредног стања. Сада је важно активирати све снаге како би се отклониле посљедице напада и пружила неопходна помоћ преживјелим и породицама жртава", написао је Пасечник на друштвеној мрежи "Макс".
Он је додао да се 15 лица и даље воде као нестала, а Министарство за ванредне ситуације наставља рашчишћавање рушевина у Старобељску.
(СРНА)
