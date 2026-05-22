Кадети МУП-а Српске положили заклетву

На свечаности у Центру за обуку у Залужанима код Бањалуке заклетву је данас положило 138 кадета школованих за потребе Министарства унутрашњих послова Републике Српске и 43 кадета за Полицију Брчко дистрикта.
Валентина Шкорић из Бањалуке, награђена је од руководства републичке Полиције као најбољи кадет 28. класе Полицијске академије.
Каже да ће свој посао обављати професионално те се и даље школовати и усавршавати.
"Ово признање за мене значи само мотивацију за мој што бољи рад у будућности. Ја се надам и трудићу се да оправдам сва очекивања и указано повјерење које ми је управо данас дато овим чином", рекла нам је Валентина.
Кадети су успјешно завршивши десетомјесечну обуку оспособљени за самостално обављање полицијског посла.
"Након овога слиједи им приправнички стаж у трајању 6 мјесеци, након чега ће приступити полагању стручног испита и бити примљени у пуни радни однос као полицијски службеници", каже Миле Шикман, начелник Управе МУП-а Српске за полицијско образовање.
Ресорни министар Жељко Будимир је оцијенио да нови кадрови омогућавају да се безболније прође актуелна смјена генерација у МУП-у те поручио кадетима да увијек имају нулту толеранцију према криминалу.
"Већ у јулу уписујемо наредну класу и према резултатима које су постигли кадети можемо рећи да у систем улазе млади људи који су и патриоте и стручњаци за оне области које ће радити. Доста њих ће и наставити школовање и то је оно што теба Републици Српској", рекао је Будимир.
Награде за најуспјешније кадете су након заклетве добили и Страхиња Кокан и Озрен Грујичић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
