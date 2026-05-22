Logo
Large banner

Кадети МУП-а Српске положили заклетву

Аутор:

АТВ
22.05.2026 19:39

Коментари:

0
Кадети у Залужанима положили заклетву
Фото: АТВ

На свечаности у Центру за обуку у Залужанима код Бањалуке заклетву је данас положило 138 кадета школованих за потребе Министарства унутрашњих послова Републике Српске и 43 кадета за Полицију Брчко дистрикта.

Валентина Шкорић из Бањалуке, награђена је од руководства републичке Полиције као најбољи кадет 28. класе Полицијске академије.

Каже да ће свој посао обављати професионално те се и даље школовати и усавршавати.

"Ово признање за мене значи само мотивацију за мој што бољи рад у будућности. Ја се надам и трудићу се да оправдам сва очекивања и указано повјерење које ми је управо данас дато овим чином", рекла нам је Валентина.

Кадети су успјешно завршивши десетомјесечну обуку оспособљени за самостално обављање полицијског посла.

"Након овога слиједи им приправнички стаж у трајању 6 мјесеци, након чега ће приступити полагању стручног испита и бити примљени у пуни радни однос као полицијски службеници", каже Миле Шикман, начелник Управе МУП-а Српске за полицијско образовање.

Ресорни министар Жељко Будимир је оцијенио да нови кадрови омогућавају да се безболније прође актуелна смјена генерација у МУП-у те поручио кадетима да увијек имају нулту толеранцију према криминалу.

"Већ у јулу уписујемо наредну класу и према резултатима које су постигли кадети можемо рећи да у систем улазе млади људи који су и патриоте и стручњаци за оне области које ће радити. Доста њих ће и наставити школовање и то је оно што теба Републици Српској", рекао је Будимир.

Награде за најуспјешније кадете су након заклетве добили и Страхиња Кокан и Озрен Грујичић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

МУП Републике Српске

Центар за обуку Залужани

Залужани

Полиција

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

споменик 12 беба годишњица

Друштво

Не пролази бол за 12 угашених звјездица

1 ч

0
Нови гранични прелаз градишка

Друштво

Шта је данас одлучено на састанку о раду новог граничног прелаза

2 ч

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Друштво

МУП Српске поново упозорио превознике

4 ч

1
Преступници би сами могли плаћати трошкове превоза до КПЗ-а

Друштво

Преступници би сами могли плаћати трошкове превоза до КПЗ-а

6 ч

0

  • Најновије

21

08

Пет фраза које изговарају несрећни мужеви

21

06

Vivia Run&More Weekend 23. и 24. маја у Бањалуци

21

01

Хитно упозорење: У ове дијелове невријеме стиже још вечерас

21

00

Парадајз рађа као луд ако поред њега посадите ову биљку

20

53

Ђоковић отворио душу: Боли ме

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner