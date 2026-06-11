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Супруга бившег посланика и бизнисмена дигла руку на себе

Аутор:

АТВ
11.06.2026 23:01

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Супруга бившег посланика и бизнисмена дигла руку на себе
Фото: Društvene mreže

Супруга бившег посланика ПСД-а и бизнисмена Мугурела Сурупачануа пронађена је у сриједу ујутру без свијести у помоћном објекту породичне куће у румунском граду Таргу Жиу.

Тридесетпетогодишња жена, мајка троје дјеце, преживјела је захваљујући брзој интервенцији љекара и тренутно се налази у тешком стању.

Према првим информацијама, жену је пронашао њен отац у анексу куће који је био уређен као дјечје игралиште. Он је одмах позвао хитне службе након што ју је затекао без знакова свијести.

Екипа Хитне помоћи округа Горж стигла је на лице мјеста, гдје је извршена реанимација. Након успјешне интервенције, жена је хитно превезена у Окружну болницу за хитне случајеве у Таргу Жиу.

Љекари су саопштили да је пацијенткиња интубирана и да ће хеликоптером службе СМУРД бити транспортована у Универзитетску болницу у Букурешту ради даљег лијечења.

Полиција је потврдила да је случај пријављен у јутарњим часовима 10. јуна.

"Полицајци Општинске полиције Таргу Жиуа обавијештени су од стране мушкарца да је своју ћерку пронашао без свијести у породичном дому. Првим провјерама утврђено је да је 35-годишња жена пронађена у помоћном објекту који се налази у дворишту куће и који је био намијењен као игралиште за дјецу", наводи се у саопштењу полиције.

Надлежни органи отворили су истрагу и покренули кривични поступак како би утврдили све околности под којима је дошло до овог догађаја.

За сада није познато шта је претходило инциденту, а истрага је у току.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Румунија

Самоубиство

Народни посланик

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