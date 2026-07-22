О овоме бруји Хрватска: Угоститељ удара дјечја колица дрвеном кутијом

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је привела угоститеља Анту Лукету након снимка на којем удара у дјечја колица, док мјештани Примоштена тврде да су згрожени.
"За детаље питајте полицију, а ја могу рећи да гдје год дође Анте Лукета, увијек настане проблем" рекао је за Слободну Далмацију начелник Примоштена Стипе Петрина, када смо га питали за узнемирујући снимак на којем је угоститељ Анте Лукета насрнуо на дјечја колица.
Снимак је медијима прослијеђен управо са службеног мејла Општине Примоштен.
"Снимак је настао у суботу, а ми смо га примили као службени приговор грађана. Зато смо га прослиједили свима, медијима и полицији", тврди Петрина.
Полиција је неколико сати након што су медији објавили снимак инцидента притворила Лукету.
„Ријеч је о понашању које изазива озбиљну забринутост и захтијева хитну провјеру свих околности од надлежних институција. Сваки догађај који је могао довести до угрожавања безбједности људи мора бити темељно испитан, а јавност има право да о томе буде правовремено и тачно информисана“, наведено је у саопштењу Општине Примоштен.
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Подсјетимо, на снимку се види власник угоститељског објекта „Рудина“, 71-годишњи Анте Лукета, како са двије дрвене рекламне кутије прилази гостима сусједног ресторана и удара у дјечја колица. У тренутку када мушкарац који је сједио за столом устаје и креће према њему, снимак се прекида.
Незванично сазнаје овај медиј да је објављени видео само дио дужег снимка, али то засад нису успјели да сазнају ни од Општине Примоштен ни од полиције. Још није познато ни ко је власник снимка.
Мјештани Примоштена са којима су разговарали у сриједу тврде да су згрожени снимком, али не и изненађени, јер је, како кажу, ријеч о „пргавом човјеку који цијели живот прави проблеме“.
"Био је заштићен и у оном, као и у овом систему. Ја сам, као хрватски бранитељ, ужасно огорчен због таквих појединаца", рекао је један Примоштенац који је, као и сви остали са којима су разговарали, замолио да остане анониман.
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"Постоји дуга историја сукоба, прије свега између Анте Лукете и његовог брата, који је такође угоститељ. Један има ресторан „Рудина“, а други „Маестрал“" рекао је сљедећи саговорник и наставио:
"Ово на снимку, ипак, није имало везе са свађом двојице браће, већ са сукобом Лукете са другим угоститељем, који има своју башту у уској уличици близу Лукетине. То су те малограђанске приче, попут: „Шта ћеш ти мени ту постављати башту?“ Такав је то човјек. Када види госте у неком другом ресторану, а не у свом, онда полуди. Нормалном човјеку је то несхватљиво".
Однос двојице браће Лукета очигледно је добро позната прича у Примоштену. Људи са којима смо разговарали слажу се да је та породична фрустрација директно резултирала дивљачким понашањем које је у уторак, посредством снимка, видјела цијела држава.
"Међу браћом је увијек постојао анимозитет, али није начин да своје фрустрације рјешаваш на нечијим дјечјим колицима. А шта да је дијете било у њима? То траје већ годинама, вјероватно још од подјеле имовине коју им је оставио покојни отац. Њих двојица се такмиче ко ће више тога присвојити у мјесту. Осим тих ресторана, посједују и околне кафиће и апартмане. То је прича о томе ко ће бити већи шериф у Примоштену", открила је особа упућена у породичну причу, која је изразила и сумњу у законитост појединих дијелова пословања обојице браће.
Полиција је осумњиченог мушкарца ухапсила одмах након што је сазнала за догађај и над њим спровела криминалистичку истрагу. О свим утврђеним околностима биће обавијештено надлежно државно тужилаштво, које ће одлучити о даљим корацима.
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Инцидент који је узнемирио мјештане и изазвао бројне реакције на друштвеним мрежама још једном је отворио питање безбједности гостију у туристичким средиштима и одговорности свих учесника у јавном простору.
Инцидент је дефинитивно бацио сјенку на туристичку разгледницу Примоштена, који је прошле године угостио око 188.000 туриста, који су остварили приближно 1,31 милион ноћења, чиме је задржао статус једне од најуспјешнијих туристичких дестинација у Шибенско-книнској жупанији.
Када је ријеч о снимцима из Примоштена, сезона је заправо почела сасвим лијепо и оптимистично. Подсјетимо, у јуну је 44-годишњи рибар Дражен Арковић скочио у море како би спасио делфина из рибарске мреже.
Нажалост, овај други снимак проширио се регионом много брже.
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