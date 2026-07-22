"Овако нешто нико не памти": Невријеме опустошило херцеговачка имања, штета милионска

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Са невјерицом и сузама у очима, Невесињац Бојан Ивковић данас гледа своје имање. Оно што је годинама стварао, град и олујни вјетар за неколико минута су опустошили. Штета је, каже, огромна.
"Велико невријеме наишло и све поравнило са земљом. Оштетило је објекат, аута, пољопривредне усјеве, жита, кромпире", прича нам Бојан Ивковићм, село Бојишта, Невесиње.
Ништа боље нису прошли ни пољопривредници у Берковићима. Породица Дука искључиво живи од своје производње. Горан је гледао како град односи плодове њиховог рада.
"Бавимо се већ 15 година пољопривредом. Губици су огромни. Велики је улог у ову паприку, купус, парадајз и остале културе. Ми ово не можемо сами поднијети", каже Горан Дука, село Предоље, Берковићи.
Град величине ораха, немилосрдно је тукао све пред собом.
Уништене њиве, огољени воћњаци. То су слике након олујног невремена у Херцеговини. Пољопривредници нам кажу да овако нешто нико не памти.
Највише штете је у невесињским селима Лапчевине, Бојишта, Батковићи и Братач, у Берковићима је страдало читаво Дабарско поље.
"Не памти нико, ни старији, а не ја. За 10 минута је наишло, уништило и аута, усјеве. Шта знам, видјећемо општина и министарство што могу да помогну, што не, хвала је Богу", каже Милан Самарџија, село Бојишта, Невесиње.
"Оштетило је око 7 дунума пшенице, 5 дунума зоби, 2 дунума лука и 3 дунума кромпира. Ауто исто, огромна је то штета", рекао је Брано Милановић из Невесиња.
Колика је штета, тек ће показати комисије на терену. Прве процјене у Берковићима кажу да је штета више стотина хиљада марака, у Невесињу милионска.
"Ради се о штети преко 40 газдинстава. Тешко је процијенити у овом моменту. Данас је дан за пријаве. Формирана је комисија, која креће сутра на посао", каже Бојан Самарџић, начелник општине Берковићи.
"Општина Невесиње не може наћи рјешење за овај проблем сама. Овдје је штета милионска. И на аутомобилима и на пољопривреди, а нешто мања на стамбеним и помоћним објектима", каже Миленко Авдаловић, начелник општине Невесиње.
Обишла је данас и ресорна министарка подручја погођена снажним невременом и поручила да ће, након што комисије заврше процјену, услиједити и помоћ Владе Републике Српске.
"Када будемо имали у рукама колика је то штета, која је врста штете, да ли на објекту, пољопривредном газдинству, које су то културе, ми ћемо сигурно као Влада реаговати. Да ли путем Фонда солидарности или ће министри из својих надлежности", каже Анђелка Кузмић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Ни противградне ракете које су јуче дјеловале у Невесињу и Берковићима нису успјеле спријечити такозвану суперћелијску олују. Осим што је опустошила пољопривредне усјеве, олуја је велику штету направила и на аутомобилима. У Невесињу је само данас пријављено око 80 градом оштећених возила.
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