Један капитен 204, други 56 килограма: "Дебели" и "Мршави" наставили традицију у Лакташима

Аутор:Иван Драгичевић
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Мало другачији фудбал и посебна утакмица са ривалитетом који не можете да сретнете било гдје на свијету. Два тима са безброј различитости ударила су прса у прса на стадиону у Лакташима.
Разлика у килажи огромна, али то и јесте посебност ове утакмице. Једни траже дуеле, други трку, а сви су ријешени да данас однесу побједу.
На терену права борба, испуњене трибине стадиона у Лакташима подједнако бодре и "Дебеле" и "Мршаве".
Прије почетка утакмице, вагање. Капитен једне екипе 204 килограма, ове друге 56.То и јесте посебност овог меча. Загријавања нема, штеди се сваки атом снаге. Судија је на центру, а лопта долази са неба.
Било је гурања, гол шанси, промашаја и одбрана. Неки мисле да су оштећени за пенал, док се други љуте јер нису добили лопту. Забава за све, на терену и у публици.
На крају 2:2, пенали и побједа "Мршавих". Коначно су прекинули доминацију ривала, кажу посљедња три сусрета отишла су на страну "Дебелих". До наредне године, мршави се диче побједом, а Лакташи су обновили традицију стару 60 љета.
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