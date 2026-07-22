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Један капитен 204, други 56 килограма: "Дебели" и "Мршави" наставили традицију у Лакташима

Аутор:

Иван Драгичевић
22.07.2026 20:49

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Један капитен 204, други 56 килограма: "Дебели" и "Мршави" наставили традицију у Лакташима
Фото: ATV

Мало другачији фудбал и посебна утакмица са ривалитетом који не можете да сретнете било гдје на свијету. Два тима са безброј различитости ударила су прса у прса на стадиону у Лакташима.

Разлика у килажи огромна, али то и јесте посебност ове утакмице. Једни траже дуеле, други трку, а сви су ријешени да данас однесу побједу.

На терену права борба, испуњене трибине стадиона у Лакташима подједнако бодре и "Дебеле" и "Мршаве".

Прије почетка утакмице, вагање. Капитен једне екипе 204 килограма, ове друге 56.То и јесте посебност овог меча. Загријавања нема, штеди се сваки атом снаге. Судија је на центру, а лопта долази са неба.

Било је гурања, гол шанси, промашаја и одбрана. Неки мисле да су оштећени за пенал, док се други љуте јер нису добили лопту. Забава за све, на терену и у публици.

На крају 2:2, пенали и побједа "Мршавих". Коначно су прекинули доминацију ривала, кажу посљедња три сусрета отишла су на страну "Дебелих". До наредне године, мршави се диче побједом, а Лакташи су обновили традицију стару 60 љета.

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Тагови :

Лакташи

Дебели и Мршави

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