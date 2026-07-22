Конференцијска лига: Петрокуб стигао на мегдан Борцу

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Петрокуба пристигли су у Бањалуку на мегдан екипи Борца у првој утакмици другог кола квалификација за Конференцијску лигу.
Молдавски клуб одрадио је и посљедњи тренинг уочи сутрашње утакмице која почиње у 20.30 часова на Градском стадиону.
“Очекује нас тешка утакмица. Борац игра веома добар фудбал и неће нам бити лако у првом дуелу. Домаћи терен је велика предност за Борац. Ипак, желимо да се покажемо у добром издању. Млада смо екипа и жељни смо доказивања.” поручили су из Петрокуба.
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