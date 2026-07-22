Logo

Конференцијска лига: Петрокуб стигао на мегдан Борцу

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 19:07

Коментари:

0
Конференцијска лига: Петрокуб стигао на мегдан Борцу
Фото: ATV

Фудбалери Петрокуба пристигли су у Бањалуку на мегдан екипи Борца у првој утакмици другог кола квалификација за Конференцијску лигу.

Молдавски клуб одрадио је и посљедњи тренинг уочи сутрашње утакмице која почиње у 20.30 часова на Градском стадиону.

“Очекује нас тешка утакмица. Борац игра веома добар фудбал и неће нам бити лако у првом дуелу. Домаћи терен је велика предност за Борац. Ипак, желимо да се покажемо у добром издању. Млада смо екипа и жељни смо доказивања.” поручили су из Петрокуба.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

ФК Борац

Коментари (0)

Више из рубрике

Пеп Гвардиола

Фудбал

Гвардиола преузима клупу Италије?

4 ч

0
Фабиан Руиз са мајком

Фудбал

"Мама, све се исплатило": Од чистачице у клубу до мајке свјетског првака

1 д

0
Аргентински Лионел Меси шета преко терена прије финалне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Шпаније и Аргентине у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, у недељу, 19. јула 2026.

Фудбал

“Тај преварант није ни у топ пет најбољих играча свих времена!” Меси на бруталном удару

1 д

0
Мајерс се вратио у Борац

Фудбал

Мајерс се вратио у Борац

1 д

0

  • Најновије

21

40

Масовна туча путника током лета: Авион за Ливерпул се вратио на Тенерифе

21

28

Пијете ли шумеће таблете из маркета? Катастрофа су, а са суплементима претјерујете

21

15

Умрла мајка Драгана Стојковића Пиксија

21

07

Објава Џејле Рамовић узбуркала мреже: Ко је мушкарац са снимка?

20

58

Нова студија повезује загађени ваздух с Паркинсоновом болешћу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима