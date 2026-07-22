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Интер славио са 16:0

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 19:45

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Интер славио са 16:0
Фото: Printscreen/inter.it

Фудбалери миланског Интера убедљивом побједом су отворили серију припремних утакмица за нову сезону, савладавши у немачком Донауешингену екипу Асена резултатом 16:0 (6:0).

Актуелни шампион Италије није имао милости према њемачком шестолигашу из Баден-Виртемберга, искористивши прву провјеру након уводних тренинга да демонстрира силу и уигра различите поставе.

Меч је обиљежио млади Пио Еспосито, који је у другом полувремену постигао чак пет голова (у 52, 67, 82, 87. и 89. минуту). Одличан утисак оставио је и Лука Топаловић, који је у првом дијелу сусрета уписао "хет-трик".

Серију голова отворио је репрезентативац Италије Давиде Фратези погоцима у 1. и 11. минуту, најавивши потпуну доминацију "Неразура". До краја првог полувремена мрежу су тресли Топаловић три пута и млади Москони.

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Сцена

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У другом полувремену, упркос бројним изменама које је извршио тренер Кристијан Киву, Интер је наставио у истом ритму. Поред Еспосита, по два пута су се у листу стрелаца уписали Енди Диуф и Џамал Идрису, док је један погодак постигао и искусни Федерико Димарко.

Ова утакмица послужила је стручном штабу Интера да провери физичко стање екипе, али и да пружи шансу новајлијама (Александар Станковић играо од 46. минута) и играчима из подмлатка, међу којима су се истакли и Зиелински, Мартинез и Тареми (који су добили минутажу).

(Телеграф)

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Тагови :

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