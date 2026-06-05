Интервенисали Хитна и полиција на бањалучком Венеција мосту

Аутор:АТВ
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На Венеција мосту у Бањалуци вечерас око 19 часова догодила се саобраћајна ситуација која је привукла пажњу пролазника и возача.
Према информацијама са лица мјеста, возило хитне помоћи под ротацијом одвезло је једну или више особа у непознатом стању.
На аутомобилима који су остали на мосту није уочена већа материјална штета, али су два возила заустављена на коловозу, што је изазвало успоравање саобраћаја у овом дијелу града.
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На мјесто догађаја убрзо је стигла полиција, која је започела увиђај како би се утврдиле све околности инцидента. За сада није познато како је тачно дошло до ове ситуације, преноси "БЛ портал".
Саобраћај се одвија отежано, а возачима се савјетује додатни опрез и стрпљење док траје полицијски увиђај.
Како се види на фотографијама и видео снимку, хитна помоћ је прошла под ротацијом кроз ову дионицу. Више информација очекује се након завршетка увиђаја.
Šta se desilo na Venecija mostu? Policija blokirala dio saobraćaja, hitna intervenisala, više na linku https://t.co/bT65zLAzL5 pic.twitter.com/xlIKPB4oHZ— BL Portal (@bl_portal) June 5, 2026
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