Logo
Large banner

Интервенисали Хитна и полиција на бањалучком Венеција мосту

Аутор:

АТВ
05.06.2026 19:43

Коментари:

0
Хитна на Венеција мосту
Фото: БЛ Портал

На Венеција мосту у Бањалуци вечерас око 19 часова догодила се саобраћајна ситуација која је привукла пажњу пролазника и возача.

Према информацијама са лица мјеста, возило хитне помоћи под ротацијом одвезло је једну или више особа у непознатом стању.

На аутомобилима који су остали на мосту није уочена већа материјална штета, али су два возила заустављена на коловозу, што је изазвало успоравање саобраћаја у овом дијелу града.

Бањалука, загађење ваздуха

Друштво

Забрињавајуће: Нема нових пројеката за унапређење квалитета ваздуха

На мјесто догађаја убрзо је стигла полиција, која је започела увиђај како би се утврдиле све околности инцидента. За сада није познато како је тачно дошло до ове ситуације, преноси "БЛ портал".

Саобраћај се одвија отежано, а возачима се савјетује додатни опрез и стрпљење док траје полицијски увиђај.

Како се види на фотографијама и видео снимку, хитна помоћ је прошла под ротацијом кроз ову дионицу. Више информација очекује се након завршетка увиђаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Полиција

Хитна помоћ

Венеција мост

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Екипа бањалучке Хитне помоћи породила жену у кући

Бања Лука

Бањалучка Хитна помоћ на висини задатка - породили жену у кући

2 ч

0
Змија на шеталишту у Бањалуци

Бања Лука

Змија снимљена на шеталишту у Бањалуци

2 ч

0
Мирослав Малинић, командант Ватрогасне бригаде Бањалука

Бања Лука

Малинић о пожару на Лаушу: Једна соба горјела, цијела кућа била у диму

7 ч

0
огласна табла Борисав Бора Станковић

Бања Лука

Ни Бора није преживио реконструкцију: Град "прекрстио" једног од најзначајнијих српских писаца

9 ч

4

  • Најновије

21

18

Зашто сутра треба изнијети смеће из куће 3 пута: Славимо Симеона Столпника

21

11

Ове апликације прикупљају највише података о корисницима

20

54

Гаспром се огласио о гасу за Републику Српску

20

51

Фон дер Лајен открила када Црна Гора улази у ЕУ

20

46

Ситне навике које уништавају сваку везу или брак

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner