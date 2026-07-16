Logo

Ухапшени након 16 минута: Тројица Мађара опљачкала пошту у Хрватској

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 15:41

Коментари:

0
полиција Хрватска
Фото: МУП Хрватске

Тројица мађарских држављана ухапшена су убрзо након што су опљачкала пошту у Карлобагу, саопштено је из Полицијске управе личко-сењске.

Криминалистичким истраживањем утврђено је да су двојица осумњичених одвраћала пажњу радници тиме што су јој тражила информације, док је трећи искористио њену непажњу и украо новац, а потом су побјегли.

Пљачка је извршена јуче у 12.44 часова, а починиоци су ухапшени 16 минута касније у Луковом Шугарју.

Полиција је зауставила аутомобил мађарских регистарских ознака у којем су затечена тројица мушкараца, који су повезани са крађом, што је касније и потврђено, преноси Срна.

Policija rs

Хроника

Тешка несрећа у Српској, мотоциклиста превезен на УКЦ

Над ухапшеним се спроводи криминалистичко истраживање, преносе хрватски медији.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

хапшење

Хрватска

Пљачка

Коментари (0)

Више из рубрике

Неред у апартману у Хрватској

Регион

"Оставили су фекалије, мокраћу и смеће"! Снимак из апартмана шокирао регион, погледало га више од милион људи

3 ч

0
Једна особа погинула, 16 повријеђено: Одређен притвор возачу комбија

Регион

Једна особа погинула, 16 повријеђено: Одређен притвор возачу комбија

4 ч

0
Ајкула у Црној Гори

Регион

Застрашујући призор код обале Црне Горе: Снимљена огромна ајкула!

4 ч

0
Метеоцунами Хвар

Регион

Метеоцунами на Хвару: Туристи бјежали, бродови остали насукани

8 ч

0

  • Најновије

16

43

Суд БиХ одгодио извршење рјешења Агенције за заштиту личних података

16

38

Стевандић: Бећировић би у свакој другој држави био ухапшен и смијењен

16

28

Бивши министар мијења презиме: "Јер се тако осјећам и д‌јелујем"

16

25

Огњен Врањеш открио којег би саиграча изабрао да му чува леђа

16

17

Дигли цијене хљеба па добили 54.000 марака казни

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима