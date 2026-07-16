Ухапшени након 16 минута: Тројица Мађара опљачкала пошту у Хрватској

Аутор:АТВ редакција
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Тројица мађарских држављана ухапшена су убрзо након што су опљачкала пошту у Карлобагу, саопштено је из Полицијске управе личко-сењске.
Криминалистичким истраживањем утврђено је да су двојица осумњичених одвраћала пажњу радници тиме што су јој тражила информације, док је трећи искористио њену непажњу и украо новац, а потом су побјегли.
Пљачка је извршена јуче у 12.44 часова, а починиоци су ухапшени 16 минута касније у Луковом Шугарју.
Полиција је зауставила аутомобил мађарских регистарских ознака у којем су затечена тројица мушкараца, који су повезани са крађом, што је касније и потврђено, преноси Срна.
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Над ухапшеним се спроводи криминалистичко истраживање, преносе хрватски медији.
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