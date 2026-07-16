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Застрашујући призор код обале Црне Горе: Снимљена огромна ајкула!

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 11:52

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Ајкула у Црној Гори
Фото: Facebook/printscreen

Снимак ајкуле изазвао је велику пажњу на друштвеним мрежама, након што су многи помислили да је реч о опасној великој белој ајкули.

Стручњаци, међутим, сматрају да је вероватније да је на снимку мако ајкула, врста која није непозната у Јадранском мору.

Друштвеним мрежама кружи снимак из Црне Горе на којем је, како се тврди, велика бела ајкула. Видео је наводно настао близу улаза у Бококоторски залив, преноси ДуЛист.

Аутор снимка уверен је да је реч о великој белој ајкули, једној од највећих и најопаснијих врста за човека, а са њим су се сложили и бројни корисници у коментарима.

Научник: Вероватније је да се ради о мако ајкули

Међутим, Илија Ћетковић из Института за биологију мора Црне Горе сматра да се, на основу онога што се може видети на снимку, вероватно ради о мако ајкули (дугоносој ајкули), чија грађа често подсећа на ону велике беле ајкуле.

Б92

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Тагови :

Црна Гора

Ајкула

видео снимак

Мако ајкула

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