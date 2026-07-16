Ово је име сина Анастасије Ражнатовић: Подијелила емотивну фотографију

Аутор:АТВ редакција
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Анастасија Ражнатовић и Немања Гудељ добили су прво дијете и испунила им се највећа жеља.
Ова вијест изненадила је многе широм региона с обзиром да је ћерка фолк диве Светлане Цеце Ражнатовић успјешно скривала трудноћу свих девет мјесеци.
Анастасија је на свом Инстаграм сторију објавила емотивну фотографију уз опис: "Илијан Гудељ".
Породила се у Шпанији, гдје већ неколико година живи с фудбалером Немањом Гудељем, с којим је у браку од 2023. године.
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