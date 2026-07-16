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Ово је име сина Анастасије Ражнатовић: Подијелила емотивну фотографију

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 12:42

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Анастасија Гудељ Ражнатовић
Фото: Instagram/printscreen

Анастасија Ражнатовић и Немања Гудељ добили су прво дијете и испунила им се највећа жеља.

Ова вијест изненадила је многе широм региона с обзиром да је ћерка фолк диве Светлане Цеце Ражнатовић успјешно скривала трудноћу свих девет мјесеци.

Анастасија је на свом Инстаграм сторију објавила емотивну фотографију уз опис: "Илијан Гудељ".

Анастасија Гудељ Ражнатовић
Анастасија Гудељ Ражнатовић

Породила се у Шпанији, гдје већ неколико година живи с фудбалером Немањом Гудељем, с којим је у браку од 2023. године.

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Подијели:

Тагови :

Анастасија Ражнатовић

Немања Гудељ

Илијан Гудељ

Светлана Цеца Ражнатовић

порођај

породила се Анастасија

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